Las lecturas posibles sobre la eliminación del Ministerio de Ciencia e Innovación

La últma foto de Poggi con funcionarios del Ministerio de Ciencia e Innovación. La cartera fue la primera en disolverse en las anunciadas reformas.

La primera decisión que tomó el Gobierno de Claudio Poggi en su anunciada reforma ministerial tiene dos lecturas posibles: el poco interés que históricamente su gestión le dio a la Ciencia y a la innovación y la ruptura política con Todos Unidos, el espacio de Adolfo Rodríguez Saá que formó parte de la coalición que llevó al cordobés al mando provincial.

Una y otra desnudan nuevas falencias en la administración que trata de encaminarse en la segunda parte de su mandato con el fin ya anunciado por el gobernador de buscar la reelección. Poggi eliminó el ministerio que estaba a cargo de Pedro Canali, quien asumió hace menos de dos meses, y le aceptó la renuncia a todos los funcionarios del área.

Solo dos áreas de las que estaban bajo la órbita del ministerio desaparecido seguirán en funcionamiento. La dirección de Estadística y Censo quedará bajo el ala del ministerio de Hacienda y el Ministerio de Educación absorverá el área de Innovación Educativa.

La eliminación del Ministerio se veía venir desde que se evidenció la ruptura entre Adolfo Rodríguez Saá y Claudio Poggi, que tuvo su primer paso cuando Jorge Villegas fue apartado de la jefatura del Centro Deportivo de Alto Rendimiento de La Punta tras cuestionar el anuncio del gobernador de impulsar la reforma constitucional.

De esa manera quedó en evidencia que cuando Poggi dice que quiere a todos sus colaboradores “en el mismo sentido” se refiere a que no aceptará ningún cuestionamiento interno, auque el costo de eso sea la ruptura de la coalición.

La crisis política que el gobierno intenta disfrazar podría tener un nuevo capítulo cuando se tome una decisión sobre la Secretaria de Actividades Logística, otro bastión del adolfismo que corre el peligro de ser alcanzado por la mano dura de Poggi, quien anunció que seguirá evaluando a los otros ministerios.

Hace diez días, Poggi se había sacado una foto con Canali en su despacho en medio de una actividad oficial y el lunes, las redes sociales del Ministerio publicaron una nota con un título que ya no será posible: “San Luis avanza en su agenda de transformación digital”.