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El decálogo de la inoperancia

I- Crisis disfrazada

El desesperado intento del gobernador Poggi por ocultar el quiebre político.

Por redacción
| Hace 1 hora
Poggi, ofuscado, disfraza una crisis total.

Tras el pedido de renuncia masiva a sus ministros y funcionarios políticos, el Gobernador busca presentar la medida como una reorganización administrativa, aunque el trasfondo revela una profunda fractura en la conducción y la falta de rumbo en su gestión.

 


El lunes, Claudio Poggi quiso dar un golpe de efecto al solicitar la renuncia a todo su gabinete, escudándose en la futura presentación de una nueva Ley de Ministerios y en la supuesta búsqueda de "austeridad". 

 


Sin embargo, tras el discurso oficial de reorganización y compromiso con el cambio, se esconde una crisis política sin precedentes. El pedido de "fidelidad" y la supuesta purga ministerial no son más que un síntoma de la debilidad de una gestión que muestra grietas internas imposibles de disimular bajo el pretexto de la caída de ingresos fiscales.

 


Lo que el Ejecutivo intenta vender como un paso hacia la eficiencia es, en realidad, un reconocimiento implícito de la inoperancia de sus propios cuadros. Al hablar de "quiénes están realmente comprometidos", Poggi expone la desconfianza que reina en los pasillos de Terrazas del Portezuelo. La impresión es que esta maniobra es un manotazo de ahogado para disciplinar a una tropa que no encuentra respuestas a los problemas de la provincia, transformando una reestructuración técnica en una puesta en escena para ocultar un gabinete fracturado y lleno de envidias mutuas.

 

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