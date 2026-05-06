Entre etiquetas y sellos: vivir con enfermedad celiaca en Argentina.

Según estadísticas del Ministerio de Salud de Nación uno de cada 167 adultos tiene celiaquía; aunque la patología prevalece más entre niños: uno de cada 79 posee la enfermedad.

La celiaquía es una enfermedad crónica, inmunomediada, sistémica precipitada por la ingestión de proteínas tóxicas del trigo, avena, cebada y centeno, comúnmente llamado gluten, y que afecta al intestino delgado en individuos genéticamente predispuestos.

“Me diagnosticaron en plena pandemia”, cuenta Gabriela Funes, quien dijo que previo al diagnóstico “estuve mucho tiempo con uno errado y una dieta súper estricta en la que prácticamente no podía comer nada, en ese proceso llegué a bajar casi 10 kilos”.

“En un momento me asusté muchísimo, porque sentía que algo no estaba bien. Ahí decidí buscar una segunda opinión y saqué turno con otro médico que me pidió análisis de sangre, luego una endoscopia y una colonoscopia. Con la biopsia finalmente llegó el diagnóstico. Fue un antes y un después, por fin sabía lo que tenía”, sostuvo la mujer.

Gabriela rememoró su mal momento previo a la confirmación. “Antes del diagnóstico vivía constantemente inflamada, los síntomas eran cada vez peor: pasaba de la constipación a la colitis sin escalas. Mi organismo ya estaba mostrando muchas señales, por ejemplo, tenía las uñas extremadamente frágiles y la piel muy seca.” rememora Gabriela.

Patricia Vallejos Bianchi, gastroenteróloga infantil, explicó que la celiaquía “es considerada la enfermedad de las mil caras porque se pueden tener síntomas netamente digestivos que se ven más en la primera infancia”.

En Argentina hay ocho de cada diez personas con enfermedad celíaca que desconocen su diagnóstico, a veces por tener síntomas silenciosos como anemia, caída de cabello. Hay ocasiones en que no se manifiesta de ningún modo.

”El diagnóstico se basa en una combinación de manifestaciones clínicas del gluten dependiente, anticuerpos específicos positivos, estudios genéticos y estudios de las características específicas en lesiones de la mucosa intestinal”, mencionó Vallejos Bianchi.

Detrás de cada diagnóstico de celiaquía hay una persona que aprende a convivir con límites diarios. Acompañar, comprender y respetar no es un gesto menor: es parte del tratamiento.

La detección y diagnóstico temprano es fundamental para evitar complicaciones y mejorar la calidad de vida.