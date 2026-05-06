El miércoles tendrá calor al mediodía, lluvia y el inicio de un frío intenso por la tarde

El anuncio de lluvias y fuertes vientos que se producirían desde la tarde del miércoles 6 de mayo estaría acompañado de una fuerte baja de la temperatura, por lo que el frío se instalará en toda la provincia por lo menos hasta el domingo.

Tanto al Red de Estaciones Meteorológicas como el Servicio Meteorológico Nacional advirtieron del marcado descenso de la temperatura en San Luis, un movimiento que se empezará a sentir a partir del miércoles a la tarde.

Probablemente entre las 18 y las 19 se produzcan las primeras lluvias y a partir de entonces las tormentas, de variada intensidad, dominen el territorio provincial, en principio hasta la mañana del jueves. También se anunció para ese lapso de tiempo fuertes vientos del suroeste.

Los pronósticos incluyen la presencia de heladas durante el fin de semana, cuando la temperatura bajará considerablemente y llegue a los cero grados.

El miércoles 6, en principio, será una jornada ventosa y cálida en su primera mitad que podría tener, sin embargo, algunos bancos de niebla. La mínima esperada es de 8 grados y la máxima de 25; pero después comenzará el descenso firme y notorio.