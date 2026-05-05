Murió una beba de 5 meses y la Justicia investiga una posible broncoaspiración

En un hecho ocurrido alrededor de las 5 de la mañana, los familiares de una beba de cinco meses advirtieron que presentaba serias dificultades para respirar, aparentemente a raíz de un cuadro de broncoaspiración.

Ante la desesperante situación, la menor fue trasladada de inmediato al Hospital del Oeste. Allí, el equipo médico de guardia activó los protocolos de emergencia e inició maniobras de reanimación cardiopulmonar. Sin embargo, tras varios minutos de esfuerzos infructuosos, los profesionales debieron confirmar el fallecimiento.

Dada la naturaleza del hecho y la edad de la víctima, se dio intervención inmediata a la Justicia provincial. Personal de la morgue policial se hizo presente en el centro de salud para retirar el cuerpo y dar cumplimiento a las diligencias correspondientes.

Si bien la principal hipótesis médica apunta a una muerte accidental por broncoaspiración, las autoridades judiciales caratularon preventivamente la causa como “averiguación de causales de muerte”, a la espera de los resultados de la necropsia.

Durante la mañana, efectivos policiales realizaron tareas de relevamiento en el domicilio familiar, ubicado en el barrio 1 de Mayo, con el objetivo de recolectar testimonios y elementos que permitan reconstruir las horas previas al desenlace.

La investigación continúa bajo estricto hermetismo, mientras la comunidad barrial y el entorno familiar atraviesan horas de profundo dolor por la pérdida de la lactante. Se espera que en las próximas horas, una vez concluidos los estudios forenses, se brinden mayores precisiones sobre las circunstancias que rodearon este trágico hecho.