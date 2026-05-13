Dinero, bebidas y mercaderías: el botín del robo a una parrilla

Tres delincuentes atacaron la parrilla restaurant “A fuego lento”, que está situada en la zona céntrica de Merlo, uno de los puntos turísticos de San Luis. Uno de los ladrones entró al local cuando estaba cerrado y se apoderó de varias pertenencias y otros dos se quedaron en la puerta, de campana. "¿Hasta cuándo? me pregunto, ¿Por qué pasa esto", escribió la dueña, Andrea Mansilla, al visibilizar el hecho delictivo.

El golpe, que quedó registrado en el sistema de vigilancia del local, fue perpetrado el martes a la madrugada, en el local ubicado sobre la popular Avenida del Sol, casi esquina Becerra.

Mansilla, en declaraciones a El Corredor Noticias, señaló que el robo fue después de las 5 y que individuo que entró a la propiedad por los fondos y que entró al local tras violentar una reja y luego una ventana que da el sector de la cocina.

Por el registro fílmico, el osado ladrón estuvo alrededor de 30 minutos revisando las instalaciones y muebles, hasta que se apoderó del dinero que había quedado como cambio en la caja y en unas bolsas de consorcio cargó bebidas alcohólicas (entre ellas whisky, fernet, vodka y Gancia) y variados alimentos como carne, asado, chorizos y empanadas.

En medio de mucha bronca e indignación, la comerciante remarcó que el trío de malvivientes cometió el robo “con total tranquilidad”.