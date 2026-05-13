  • Nuestras redes
Clima
Dólar Hoy
Horóscopo

21°SAN LUIS - Miércoles 13 de Mayo de 2026

  • Nuestras redes
Archivos Confidenciales
Provincia
País
El Mundo
Policiales
Deportes
Espectáculos y Cultura
El Campo
Funebres
Clasificados

21°SAN LUIS - Miércoles 13 de Mayo de 2026

EN VIVO

Merlo inseguro

Dinero, bebidas y mercaderías: el botín del robo a una parrilla

El tradicional restaurante "A fuego lento", ubicado en la Avenida del Sol y Becerra, en la localidad turística, fue atacado por tres ladrones que quedaron filmados. Mirá el video.

Por redacción
| Hace 1 hora

Tres delincuentes atacaron la parrilla restaurant  “A fuego lento”, que está situada en la zona céntrica de Merlo, uno de los puntos turísticos de San Luis. Uno de los ladrones entró al local cuando estaba cerrado y se apoderó de varias pertenencias y otros dos se quedaron en la puerta, de campana. "¿Hasta cuándo? me pregunto, ¿Por qué pasa esto", escribió la dueña, Andrea Mansilla, al visibilizar el hecho delictivo.

 

 

El golpe, que quedó registrado en el sistema de vigilancia del local, fue perpetrado el martes a la madrugada, en el local ubicado sobre la popular Avenida del Sol, casi esquina Becerra.

 

 

Mansilla, en declaraciones a El Corredor Noticias, señaló que el robo fue después de las 5 y que individuo que entró a la propiedad por los fondos y que entró al local tras violentar una reja y luego una ventana que da el sector de la cocina.

 

 

Por el registro fílmico, el osado ladrón estuvo alrededor de 30 minutos revisando las instalaciones y muebles, hasta que se apoderó del dinero que había quedado como cambio en la caja y en unas bolsas de consorcio cargó bebidas alcohólicas (entre ellas whisky, fernet, vodka y Gancia) y variados alimentos como carne, asado, chorizos y empanadas.

 

 

En medio de mucha bronca e indignación, la comerciante remarcó que el trío de malvivientes cometió el robo “con total tranquilidad”.

 

 

LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
SUSCRIBITE

Temas de nota:

Más Noticias

Suscribite a El Diario y tendrás acceso a la versión digital de todos nuestros productos y contenido exclusivo