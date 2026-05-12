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San Luis

"A mi hija se la quisieron llevar, no robarle el celular"

La madre de la adolescente que aseguró sufrir un intento de secuestro, cuestionó la versión policial que calificó el hecho como una tentativa de robo. Pide empatía. 

Por redacción
| Hace 5 horas
Según el testimonio, el hecho ocurrió en la zona sur de la ciudad.

La madre de una adolescente de 14 años denunció públicamente que su hija sufrió un intento de secuestro la noche del domingo 10 de mayo en San Luis, confrontando directamente el comunicado de la Policía que presentó el caso como una tentativa de robo de celular.

 


"La verdad que no sé qué ocultan, porque de un intento de robo a un intento de secuestro es mucha diferencia", expresó la mujer con firmeza. 
Según su relato, tres personas intentaron capturar a la joven, quien logró defenderse y escapar. La madre sostiene que la menor nunca fue víctima de un simple arrebato: "A ella se la quisieron llevar entera, con celular y todo".

 


La mujer cuestionó que la fuerza de seguridad desmintiera la versión inicial, señalando que esto revictimiza a su hija al hacerla pasar por mentirosa. 

 


"Nadie absolutamente nadie va a cambiar la versión de mi hija. Lo único que le doy gracias a Dios es por tenerla conmigo bien y sana", concluyó, enfatizando que su único objetivo es alertar a la comunidad para que tengan precaución.

 


La versión oficial

 


Por su parte, la Policía de la Provincia emitió un comunicado indicando que, tras intervenir en el domicilio, se constató que se trató de una tentativa de robo de un teléfono. 

 


Según el parte, el padre de la menor manifestó inicialmente que intentaron sustraerle el equipo y que la joven no presentaba lesiones. La fuerza informó que continúa recolectando pruebas para esclarecer las circunstancias del hecho.

 

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