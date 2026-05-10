San Luis se une a la Marcha Federal Universitaria por el financiamiento educativo

La crisis presupuestaria que atraviesa el sistema de educación superior nacional volverá a ganar las calles este 12 de mayo. Ante la falta de respuesta del Gobierno y la reciente suspensión judicial de la Ley de Financiamiento Universitario, que ahora depende de una resolución de la Corte Suprema, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) junto a gremios y organizaciones estudiantiles convocaron a una nueva Marcha Federal Universitaria.



El reclamo central radica en el drástico recorte de las transferencias, que según las autoridades académicas ha caído un 45,6%, afectando gravemente el funcionamiento operativo y los salarios de docentes y no docentes.



Movilizaciones en territorio puntano



En la provincia de San Luis, la comunidad académica ha organizado acciones simultáneas para visibilizar el conflicto en las tres principales ciudades. En la capital, la convocatoria principal tendrá lugar a las 12:00 frente al Rectorado de la UNSL.



Por la tarde, a las 17:00, las actividades se trasladarán a Villa Mercedes, con una concentración en la Plaza San Martín, y a la Villa de Merlo, en la intersección de las avenidas Del Sol y Eva Duarte.



Un reclamo por la ciencia y el futuro



La movilización cuenta con el respaldo de la Universidad Nacional de San Luis, la Universidad Nacional de Villa Mercedes y la Universidad Nacional de los Comechingones.



Los organizadores apelan al respaldo social para reinstalar la urgencia del financiamiento educativo en la agenda pública, sosteniendo que ante el estancamiento de las vías legislativas y judiciales, la expresión popular resulta el último recurso para proteger el desarrollo de la ciencia y la universidad nacional.

