Crisis en los municipios: intendentes señalan que no pueden contener las demandas locales

La situación financiera de los municipios de San Luis ha alcanzado un punto de inflexión crítico que amenaza la paz social en el interior provincial. Diversas intendencias atraviesan una realidad económica asfixiante, encontrándose al borde de la parálisis operativa debido a una combinación de factores que incluyen la caída sostenida de la coparticipación y un incremento desmedido en los costos de los servicios esenciales. De persistir este escenario, las autoridades locales advierten que el cese de pagos y la interrupción de prestaciones básicas son riesgos inminentes.



El origen de esta crisis se sustenta en datos estadísticos alarmantes. Durante el primer trimestre de 2026, la provincia registró una baja real del 7,3% en la coparticipación federal en comparación con el mismo periodo del año anterior. Este fenómeno se enmarca en el peor nivel de recaudación de la última década, con ingresos que han retrocedido a valores de hace 11 años.



La merma en la percepción de impuestos nacionales clave, como Ganancias e IVA, impactó de forma directa en las transferencias que las comunas reciben para su funcionamiento diario, configurando lo que los jefes comunales califican como una "poda" brutal de recursos.

El impacto social de este desfinanciamiento se siente de manera directa en los despachos municipales. Los intendentes manifiestan una dificultad creciente para dar respuesta a las demandas vecinales, que se han multiplicado ante el deterioro del poder adquisitivo.



Actualmente, las administraciones locales se ven imposibilitadas de cubrir necesidades urgentes de la población, tales como la entrega de alimentos, garrafas sociales y el auxilio para el pago de medicamentos o facturas de electricidad de las familias más vulnerables. A este complejo panorama se suma el alza en los combustibles y la quita de subsidios al transporte, factores que dispararon los costos de mantenimiento de la infraestructura y los servicios públicos.



En este contexto de extrema fragilidad, al menos 15 intendentes de la provincia han encendido las alarmas respecto a la sostenibilidad de sus plantas de empleados. Advierten que la funcionalidad de las municipalidades y el pago de sueldos en tiempo y forma están en serio peligro si no se revierte la tendencia actual.



Ante la gravedad de los hechos, representantes de San Luis se han sumado a un reclamo conjunto de mandatarios locales de todo el país ante el Ministerio de Economía de la Nación, exigiendo la restitución de fondos clave para evitar lo que ya perfilan como una catástrofe social y administrativa sin precedentes.