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“Rápido” al volante

Un remisero (Uber) aprovechó una mudanza para robarle a una mujer

La víctima del episodio detalló que cuando se bajó a buscar a su hija, el chofer aprovechó para escapar con todos los bultos y el dinero. Después fue identificado y detenido.

Por redacción
| Hace 5 horas

Una mamá de 49 años  que se identificó con el nombre de Verónica y que reside en Villa Mercedes, fue víctima de un robo que fue cometido con un remisero que, también utiliza la aplicación de Uber.

 

Relató que cuando se encontraba completando una mudanza de domicilio, solicitó a través de la app Uber un automóvil un servicio con recorrido. Llegó un remis, lo que le llamó la atención. Sin embargo, cargó sus pertenencias (bolsos, ropa, ollas y objetos personales) en el automóvil Fiat Cronos blanco con el sombrerete reglamentario.

 

Durante una parada intermedia breve para buscar a su hija (esquina de Brasil y San Juan), al bajar el conductor aprovechó para huir con todas las pertenencias, incluyendo su celular y el sueldo que minutos antes había cobrado. "Cuando volví el vehículo ya no estaba", relató en una entrevista en Reporte Central por Megacable.

 

Al evaluar las pérdidas, constató que el chofer se llevó su teléfono celular, documentación, objetos personales y el dinero que llevaba en la cartera.

 

La joven mamá realizó la denuncia policial y según los detalles que les dio a los medios de ilícito, el viaje figuró como cancelado en la aplicación, como si ella misma lo hubiera hecho, lo que dificultó el rastreo inicial.

 

Días después del hecho, parte de su documentación fue encontrada tirada en la zona de La Ribera. La plataforma Uber indicó que colaborará con la justicia aportando los datos del conductor registrado.

 

La Policía de San Luis logró identificar al sospechoso, un joven de 26 años, quien fue detenido y puesto a disposición de la Justicia tras un allanamiento en la manzana 7097 del barrio La Ribera por orden de la Fiscalía de Instrucción N° 5. En la propiedad, la Policía encontró un teléfono celular y una mochila, elementos que fueron reconocidos por la damnificada

 

Este caso ha generado una fuerte alerta entre los usuarios de la ciudad debido a la modalidad delictiva y ha reavivado el debate local sobre la regulación de las aplicaciones de transporte.

 

 

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