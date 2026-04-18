A Gastón Alcaráz lo apuñalaron dos veces por la espalda

Calle Trabajadores Argentinos. A la altura donde está la bolsa de áridos fue atacado mortalmente Gastón Alcaráz.

Las familias del barrio Virgen del Luján de la ciudad de San Luis iniciaron la jornada con una tremenda noticia. Alrededor de las 02:30, un conocido de la barriada murió como consecuencia de un ataque a puñaladas y por la espalda que sufrió mientras caminaba por la calle Trabajadores Argentinos al 1400. Por el homicidio hay dos detenidos.

El hecho generó conmoción en los vecinos y vecinas, porque con frecuencia veían a Gastón Alcaráz, de 36 años, visitar a conocidos y compartir juntadas con otros hombres que residen en la zona.

De acuerdo a la información que circula entre ellos, Alcaraz (apodado “el Manchao”) sufrió al menos dos heridas profundas provocadas con un cuchillo, lo que le ocasionaron la muerte de manera inmediata en el Hospital Central “Ramón Carrillo”

Muchos detalles de lo sucedido no se conocen. En el barrio se habla lo justo y necesario para evitar inconvenientes en un lugar donde se conocen todos. Al parecer, el asesinado y su atacante estuvieron reunidos previo a la agresión en un encuentro con otros hombres. Se especula que fue ahí donde se originó el ataque, aunque otros sostienen que a lo mejor “había bronca de vieja data”.

El lugar donde fue atacado “el Manchao” se encuentra en la parte de atrás de la Subcomisaria 2 y de la parroquia.

Lo que informó la Policía

La vocería del Ministerio de Seguridad consignó:

“Durante la madrugada de este sábado 18 de abril, personal policial intervino en un hecho ocurrido en el barrio Virgen de Luján, a partir de un disturbio que fue reportado en la Subcomisaria 2°.

Al arribar a calle Trabajadores Argentinos, los efectivos policiales de dicha dependencia constataron la presencia de un hombre de 36 años tendido en la vía pública, con heridas compatibles con arma blanca.

En ese marco, los uniformados redujeron y demoraron en la zona a un hombre de 29 años, quien intentaba huir y tenía en su poder un cuchillo con aparentes manchas de sangre.

El herido, en tanto, fue asistido por personal de salud y trasladado al Hospital Central “Dr. Ramón Carrillo”, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento.

En el marco del operativo y con datos aportados por testigos, en inmediaciones de calle Chacho Peñaloza y avenida Eva Perón, efectivos de la Sección Movilidad del Comando Radioeléctrico demoraron a un joven de 18 años, quien también habría sido partícipe del hecho. Como resultado del procedimiento, se secuestró un arma blanca.

Ambos demorados quedaron a disposición de la Fiscalía de Instrucción N° 6 de la Primera Circunscripción Judicial, desde donde ordenaron las medidas judiciales correspondientes”.