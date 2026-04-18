El fin de una era: apagaron la última central telefónica y ya no hay aparatos por cable

A las 11:30 del jueves 16 de abril, un grupo de empleados apagó la última central de telefonía básica que funcionaba en la provincia. El simple acto de desconectar el aparato ubicado en el histórico edificio de Colón 951 marcó no solo un cambio tecnológico trascendente sino además el fin de una era que marcó una manera de comunicarse.

Con eso, San Luis dejó atrás una página muy importante de su historia en la telecomunicaciones, construida con esfuerzo y compromiso, en gran parte por un puñado de empleados, algunos de los cuales vienen desde que la empresa se conocía como Entel y era propiedad del Estado argentino.

La central apagada a fines de la semana pasada funcionó por más de 30 años, en los que fue “fundamental para mantener a la provincia conectada”, dijo Jacinto García, secretario general del sindicato de Telefónicos.

“Todos los cambios que se vivieron en los últimos años fueron muy bruscos y los empleados nos tuvimos que adaptar a las modernizaciones de las telecomunicaciones, a lo que necesita la gente para tener una buena calidad. Actualmente el usuario es más exigente, cada vez quiere mejor servicio”, destacó Jacinto García, delegado del gremio Telefónico.

La decisión tiene como efecto inmediato la desaparición definitiva de teléfonos con cables en las viviendas de San Luis y el inicio de una etapa completamente móvil, que los analistas consideran más dinámica y en constante evolución.

Lo histórico del paso es la transformación definitiva del servicio telefónico con tono y discado al de fibra óptica, que ofrece televisión, internet y línea fija por medio de la empresa que mantuvo durante años las operaciones con tecnología de cobre y atendió a la alta demanda de los puntanos. El jueves, los pocos clientes que tenían la antigua forma se quedaron sin servicio y sin tono.

“Todos los cambios que se vivieron en los últimos años fueron muy bruscos y los empleados nos tuvimos que adaptar a las modernizaciones de las telecomunicaciones, a lo que necesita la gente para tener una buena calidad. Actualmente el usuario es más exigente, cada vez quiere mejor servicio”, destacó el delegado.

Antes de ser la central que abasteció con cables de cobre a toda la ciudad, en el edificio de la calle Colón había una central electromecánica de Siemens, que abastecía a un máximo de seis mil abonados, en su mayoría de adentro de las cuatro avenidas, y que coincidió con una época en la que la ciudadanía reclamaba más teléfonos. “No podíamos cumplir la demanda –recordó García- porque la central estaba saturada”.

Fue entonces que Telefónica la reemplazó por la tecnología EWSD, que además de ampliar el campo de acción se abrió a las nuevas formas de comunicación. Esa máquina requería un mantenimiento especial, muy complicado por la falta de repuestos, lo que obligó a los técnicos a “hacer maravillas” para mantener el servicio.

“Tuvimos inspecciones a nivel nacional, auditorías de la empresa y la gente que venía se quedaba admirada por el funcionamiento que tenía la central, fundamentalmente por el mantenimiento, que era prácticamente a mano, con personal muy calificado, que conocía muy bien a la máquina”, rememora Jacinto, quien lleva 44 años de servicio en la telefonía.

Justamente los arreglos y todo el trabajo que hubo sobre la central es lo que genera algo de nostalgia en los trabajadores.

En el gremio de los telefónicos hay una mezcla de respeto, orgullo y añoranzas, además de la expectativa por lo que viene, “que enfrentaremos con la misma convicción de siempre”, agregó García, “porque más allá de la tecnología, lo que nunca se apaga es nuestra vocación de ser telefónicos”.