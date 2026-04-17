Llovió muchísimo en una hora y la ciudad fue, otra vez, un caos

Calles anegadas, veredas inundadas, caos en el tránsito y todo lo que sucede en la ciudad cada vez que llueve se repitió el viernes en el lapso aproximado de una hora en la que un verdadero diluvio cayó sobre San Luis. La tormenta estuvo acompañada por una considerable baja de la temperatura.

La avenida Lafinur, la Julio A. Roca a la altura de la rotonda del Vea, la avenida Zoilo Concha frente a la escuela Faustino Mendoza, del barrio Eva Perón; la calle Riobamba, frente al hospital de Salud Mental fueron algunos de los puntos más críticos. Es de esperar que en los barrios la situación sea aún más peligrosa.

La torrencial lluvia coincidió con el horario de salida de las escuelas y de los trabajos de varios empleados, por lo que el movimiento fue aún más caótico en el centro de la ciudad.

En algunos puntos, las calles quedaron completamente inundadas y dificultó el paso de los vecinos.

Se espera que por la tarde haya más precipitaciones, aunque aisladas, una característica que se repitirá el sábado, cuando estará nublado y con lluvias y lloviznas. El domingo, en cambio, se preve que las precipitaciones sean aún más constantes y con baja de la temperatura.