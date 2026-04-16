Escándalo en un colegio: investigan a directivos por presunta usurpación de título

La escuela, ubicada en al zona sur de la ciudad, está bajo la lupa.

La Justicia de San Luis inició una investigación formal para esclarecer una denuncia por presunta usurpación de título contra las máximas autoridades de la Escuela Generativa "Serranías Puntanas", ubicada en la ciudad capital.



La causa, que tramita bajo el expediente PEX 485429/26 en la Unidad de Abordaje Fiscal de la Primera Circunscripción Judicial, pone bajo la lupa la legalidad de los nombramientos en cargos de conducción educativa.



La presentación judicial apunta directamente contra Diego Gonzalo Muñoz, quien ejerce como Coordinador General del establecimiento, y Edgar Alejandro Guiñazú, quien ocupa un cargo de jerarquía institucional.



Según consta en el documento ratificado ante la fiscalía, los acusados estarían desempeñando funciones pedagógicas y de gestión sin poseer el título habilitante requerido.



La denuncia sostiene que Muñoz tendría como oficio real el de electricista, mientras que Guiñazú se desempeñaría laboralmente como mecánico automotor.



Ante la gravedad del planteo, la Fiscalía ha solicitado formalmente al Ministerio de Educación de la Provincia un informe detallado para determinar si es un requisito legal obligatorio contar con formación docente para ejercer roles directivos en el sistema de escuelas generativas.



La denunciante, Claudia Sandra Ochoa —docente y estudiante de Derecho—, manifestó su inquietud ante las autoridades judiciales respecto a la seguridad y calidad educativa de los alumnos.



"Manifiesto mi profunda preocupación por la conducción institucional de una escuela con una matrícula significativa de niños y jóvenes, la cual se encontraría a cargo de personas que no poseen formación pedagógica ni experiencia en el aula", aseveró en su declaración.



El caso ha tomado además una fuerte dimensión política debido a las vinculaciones de los implicados. En diversas plataformas digitales, Muñoz es señalado como un militante cercano a la actual gestión del gobernador Claudio Poggi y del intendente capitalino Gastón Hissa.



Asimismo, se destacó que Muñoz lidera la asociación "Red para la Educación en Libertad", entidad responsable de la gestión de otras instituciones bajo la modalidad de escuelas autogestionadas en la provincia.



La resolución del Ministerio de Educación sobre la idoneidad técnica de estos cargos será clave para el avance de la causa penal, en un debate que vuelve a poner en el centro de la escena la profesionalización del rol docente frente a la discrecionalidad en los nombramientos políticos.

