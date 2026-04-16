Se quemó el depósito del Archivo Histórico de Villa Mercedes

Un depósito que contiene documentos y elementos del Archivo Histórico de la Intendencia de Villa Mercedes, ardió este jueves a la noche y ahora se investiga el origen del fuego.

El galpón está ubicado en el barrio Ferroviario, en la esquina de Lainez y Pueyrredón. Se estima que el incendió comenzó cerca de las 23:00

De acuerdo a lo informado por medios periodísticos, en el espacio se resguardaban elementos del Archivo Histórico que administra la Municipalidad.



De las primeras evaluaciones de los bomberos y policías, la puerta trasera del depósito habría sido forzada .

Los Bomberos Voluntarios El Fortín consiguieron controlar las llamas, evitando que el fuego se propagara. En la tarea tuvieron la colaboración de efectivos de Policía de San Luis, Defensa Civil y un grupo de funcionarios.