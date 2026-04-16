Hospital de Merlo: trabajadores profundizan medidas y apuntan contra el diputado Almena

La situación del Hospital Madre Catalina Rodríguez de Villa de Merlo llegó a un punto crítico. Este jueves, trabajadores de la salud, nucleados principalmente en ATE, llevaron adelante una asamblea abierta en el hall central del nosocomio para exponer ante la comunidad el alarmante estado del sistema sanitario puntano.



El encuentro, que contó con una nutrida participación de vecinos, sirvió para radiografiar una problemática multicausal: salarios por debajo de la canasta básica, una constante "fuga de profesionales" hacia el sector privado y un desabastecimiento de insumos que ya afecta la atención directa de los pacientes.

Reclamo unánime en Merlo. Foto: gentileza.



El foco en la falta de insumos y servicios



Durante la jornada, los trabajadores denunciaron que el desfinanciamiento se traduce en góndolas vacías. El recorte en programas nacionales como el Remediar ha limitado drásticamente el ingreso de medicamentos básicos.



"El sistema está al límite. Se han reportado suspensiones en unidades sensibles como la de cuidados paliativos y demoras inaceptables en estudios de diagnóstico esenciales, como las ecografías", manifestaron durante la asamblea.

El debate fue determinante. Foto: captura de video.



Señalamientos políticos



Uno de los puntos más álgidos del debate fue el cuestionamiento a la dirigencia política nacional. Cesar Contreras, delegado de ATE, fue tajante al vincular la crisis local con las decisiones tomadas en el Congreso de la Nación.



En particular, los trabajadores apuntaron contra el diputado nacional Carlos Alberto Almena. "Estos focos problemáticos vienen atados a la toma de decisiones de ciudadanos que no nos representan", afirmó Contreras, recriminando al legislador haber votado a favor de políticas de ajuste que impactan directamente en el presupuesto de los hospitales públicos.



Continuidad del plan de lucha



Tras horas de debate, la asamblea resolvió profundizar las medidas de fuerza. Si bien el cronograma específico se definirá en los próximos días, el plan de lucha incluirá: intervenciones públicas en diferentes puntos de la Villa de Merlo para visibilizar el conflicto, asambleas permanentes en el hospital para monitorear la situación de insumos y salarios. También acciones de concientización dirigidas a los pacientes y vecinos sobre la importancia de defender la salud pública.



El reclamo por una recomposición salarial urgente sigue siendo la prioridad para un personal que se siente "desprotegido" frente a la inflación y el deterioro de las condiciones laborales en toda la provincia.

