Sergnese marcó contradicciones y tensiones internas por el proyecto de reforma

Delfor Sergnese, apoderado de Todos Unidos, salió a fijar posición en medio del debate por la reforma constitucional y dejó definiciones que exponen tensiones dentro del propio oficialismo. Si bien ratificó el acompañamiento político al gobernador, marcó diferencias concretas sobre puntos sensibles del proyecto.

Sergnese sostuvo que, en términos generales, la reforma es necesaria tras casi 40 años de vigencia de la actual Carta Magna, y respaldó la idea de limitar los mandatos. Sin embargo, advirtió una “contradicción” en el anuncio del gobernador de desistir de una eventual reelección mientras impulsa esos cambios.

El dirigente también cuestionó la intención de eliminar las elecciones de medio término. Consideró que el argumento de que votar cada dos años es “molesto” debilita la participación democrática y planteó que el verdadero problema es el costo. En ese sentido, propuso una alternativa concreta: unificar los comicios provinciales con los nacionales para evitar gastos y simplificar la logística electoral.

Además, defendió el modelo histórico de San Luis al señalar que las reelecciones en el pasado no fueron un error, sino parte de una etapa de crecimiento provincial. No obstante, reconoció que la tendencia actual es limitar mandatos y se mostró a favor de establecer un esquema más restrictivo.

Por último, Sergnese insistió en que, si se avanza con la reforma, la elección de convencionales constituyentes debería hacerse en simultáneo con los comicios nacionales, como “la opción más económica y ordenada”.