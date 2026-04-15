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Final feliz para la familia de Nala

La ovejera belga fue hallada en un campo a unos 70 kilómetros de donde se perdió. Estaba atada, con hambre y muy asustada. Sin embargo la familia confía en que el mal trago se va a revertir "con mucho amor". 

Por redacción
| Hace 4 horas

La búsqueda de Nala, la ovejera belga malinois que se perdió en Nueva Escocia el domingo, tuvo un final feliz para sus dueños y para la simpática perrita. La mascota ya está con su familia luego de tres días de angustia y búsqueda desesperada.

 

 

A los dueños les llegó un dato, el miércoles a la tarde, tras la publicación en El Diario de la República, que Nala podría estar en un campo ubicado a unos 70 kilómetros del lugar donde se perdió. “Fuimos y la encontramos”, resumió Adriana Mathot, la dueña del animal.

 

 

Nala estaba atada, no tenía agua cerca, estaba hambrienta y le habían cambiado el collar, por lo que la alegría del encuentro se tradujo, al principio, en algo de desazón, aunque la familia prefiere centrarse en la buena noticia del encuentro.  “Lo importante que ya está en casa después de buscarla tanto”.

 

 

La mascota se había perdido el domingo a la tarde cuando saltó de la camioneta en la que iba con su dueño en un campo cerca de Nueva Escocia, a pocos kilómetros de Villa Mercedes, donde vive la familia. Al principio, el conductor no se dio cuenta de la fuga de Nala, pero al percatarse comenzó una búsqueda incesante.

 

 

Sobre todo porque la ovejera es una parte trascendental de la familia y los dos hijos del matrimonio son muy allegados a la mascota.

 

 

De hecho, cuando la hallaron, la perrita estaba asustada y desorientada, una situación que sumó preocupación a sus dueños. “Pero con amor va a ir mejorando”, completó Adriana.

 

 

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