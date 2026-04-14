Pedido por Emma: un niño de Concarán necesita una derivación urgente al Garrahan

Emma tiene apenas 3 años y 11 meses, pero su lucha por la vida ha sido constante desde su nacimiento. El pequeño, oriundo de la localidad de Concarán, se encuentra actualmente internado en el Hospital Pediátrico de San Luis en una situación crítica que requiere de una complejidad médica superior.



A pesar de que la indicación médica para su traslado al Hospital Garrahan fue emitida hace más de un mes, la burocracia administrativa mantiene el proceso estancado, poniendo en riesgo la estabilidad del niño.



El cuadro de salud de Emma es extremadamente delicado y combina múltiples antecedentes. A su historial de prematurez extrema, síndrome de distrés respiratorio y displasia broncopulmonar, se le suman un retraso global del desarrollo y una obesidad mórbida.



Actualmente, el principal desafío es su adaptación a la ventilación no invasiva, un tratamiento indispensable para evitar un posible paro respiratorio derivado de su apnea obstructiva del sueño. Según explican sus allegados, el centro de salud porteño es el único lugar de referencia en el país con el equipo interdisciplinario capaz de abordar un caso de tal especificidad.



Débora Fernández, madre de Emma y pilar de esta lucha, ha decidido romper el silencio para visibilizar la urgencia de su hijo. Como madre soltera, enfrenta no solo la angustia por la salud del pequeño, sino también la incertidumbre de un sistema que no termina de concretar el traslado.



Bajo el hashtag #AyudemosaEmma, Débora apela a la solidaridad de la comunidad de San Luis y de todo el país para que el pedido llegue a las autoridades correspondientes y se logre el cupo necesario en el hospital de Buenos Aires.



En sus declaraciones, Fernández aclaró que su reclamo no busca confrontar con el sistema de salud provincial, al cual agradeció por la atención brindada hasta el momento, sino exigir que se agoten las instancias para salvar la vida de su hijo. "Hoy alzo mi voz porque es mi deber como mamá pelear por sus derechos.



Su caso es uno en un millón y el Garrahan es el lugar donde realmente pueden ayudarlo", manifestó conmovida. Mientras la familia espera que el Ministerio de Salud y el programa Garrahan Federal coordinen la derivación, el tiempo se convierte en el enemigo principal para un niño que necesita, más que nunca, una respuesta inmediata.