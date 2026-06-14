San Luis declaró zona de alerta por aumento de enfermedades respiratorias

El sistema de salud de San Luis se encuentra en zona de alerta epidemiológica por un aumento de los casos de enfermedades respiratorias. Las autoridades provinciales reconocieron un incremento del 6% en comparación con el año anterior.

Los datos epidemiológicos muestran que la población más afectada son los niños menores de 4 años. Este grupo registra una tasa cercana a los 104 casos cada 10.000 habitantes, frente a una media general de 63.

Los funcionarios explicaron que las escuelas y los espacios cerrados representan los principales focos de contagio debido a la convivencia prolongada y las bajas temperaturas. Sin embargo, no señalaron si están considerando adelantar las vacaciones para contar la cadena de transmisión de los virus, tal como lo recomiendan sectores de la pediatría.

El virus de mayor circulación actual es la Gripe A, particularmente el subtipo H3N2, junto con el Covid-19. San Luis se encuentra en una fase de ascenso dentro del canal endémico, por lo que todavía no se ha alcanzado el pico máximo de la temporada invernal.

Desde el Ministerio de Salud remarcaron signos de alarma para consultar de inmediato en una guardia. Se debe acudir si hay dificultad evidente para respirar o agitación, fiebre alta y sostenida que no cede con antitérmicos, falta de mejoría tras los días indicados de reposo domiciliario, o deterioro marcado del estado general y decaimiento extremo.