Dura derrota de Juventud en Neuquén

Juventud Unida Universitario perdió mucho terreno en su visita de este domingo a Neuquén. Cayó por 2 a 1 ante Deportivo Rincón de los Sauces y se complicó en la lucha para estar entre los cuatro primeros del Grupo “C” del Torneo Federal de AFA.

Con este resultado adverso, el próximo fin de semana deberá vencer si o si a Fadep de Mendoza, para mirar desde una posición más cómoda lo que resta del certamen.

El “Juve” integrado por muchos juveniles, mereció tener mejor suerte en territorio patagónico. Empezó ganando con un golazo de Eber Garro (16’ del complemento). Sin embargo, no pudo aguantar y la ilusión duró poco.

Los neuquinos quebraron la resistencia puntana con un doblete de Ávila (30’ y 43’).

Con esta derrota, el auriazul sigue con14 puntos y cayó a la sexta ubicación de la tabla de posiciones. El líder es Argentinos de Monte Maíz, seguido por Cipolletti de Río Negro y Atenas de Río Cuarto, Córdoba.