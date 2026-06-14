  • Nuestras redes
Clima
Dólar Hoy
Horóscopo

16°SAN LUIS - Domingo 14 de Junio de 2026

  • Nuestras redes
Archivos Confidenciales
Provincia
País
El Mundo
Policiales
Deportes
Espectáculos y Cultura
El Campo
Funebres
Clasificados

16°SAN LUIS - Domingo 14 de Junio de 2026

EN VIVO

Federal A de AFA

Dura derrota de Juventud en Neuquén

Cayó 2 a 1 ante Deportivo Rincón y quedó afuera de la zona Clasificación del Grupo “C”. Estuvo al frente con un gol de Eber Garro (16’ ST), pero Carlos Ávila anotó en dos oportunidades (30’ y 43’) para los neuquinos.  

Por redacción
| Hace 1 hora

Juventud Unida Universitario perdió mucho terreno en su visita de este domingo a Neuquén. Cayó por 2 a 1 ante Deportivo Rincón de los Sauces y se complicó en la lucha para estar entre los cuatro primeros del Grupo “C” del Torneo Federal de AFA.

 

Con este resultado adverso, el próximo fin de semana deberá vencer si o si a Fadep de Mendoza, para mirar desde una posición más cómoda lo que resta del certamen.

 

El “Juve” integrado por muchos juveniles, mereció tener mejor suerte en territorio patagónico. Empezó ganando con un golazo de Eber Garro (16’ del complemento). Sin embargo, no pudo aguantar y la ilusión duró poco.  

 

Los neuquinos quebraron la resistencia puntana con un doblete de Ávila (30’ y 43’).

 

Con esta derrota, el auriazul sigue con14 puntos y cayó a la sexta ubicación de la tabla de posiciones. El líder es Argentinos de Monte Maíz, seguido por Cipolletti de Río Negro y Atenas de Río Cuarto, Córdoba.

 

LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
SUSCRIBITE

Temas de nota:

Más Noticias

Suscribite a El Diario y tendrás acceso a la versión digital de todos nuestros productos y contenido exclusivo