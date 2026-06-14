San Luis FC luchó mucho y logró un punto de oro

San Luis FC cosechó un valioso punto en la visita que realizó este domingo al representativo del Social Atlético de Televisión (SATSAIT): empataron 2 a 2 en un interesante partido que jugaron en el estadio “12 de agosto” de Moreno, Buenos Aires, valido por una nueva fecha del torneo profesional de primera división organizado por AFA.

Las acciones del primer tiempo fueron entretenidas, interesante y con muchas emociones: los cuatro goles fueron en esta fracción. En tanto que en el segundo tiempo el nivel decayó, se cuidaron más y cerraron en un empate que no les cayó mal.

Desde el comienzo fue un encuentro muy luchado y se perfilaba bien para el elenco de San Luis que comenzó ganando con un lindo gol de Juanita Díaz.

Pero el SAT reaccionó y equiparó con un golazo de Valeria Fernández. Con ese impulso, Coronel se encargó de poner al frente a las chicas de “la tele”, con un misil de tiro libre ante la arquera Rengifo que nada pudo hacer para evitar la caída.

Sin embargo, las puntanas nunca bajaron los brazos y con algo de suerte, con un gol en contra de Mariana Etchecopar, se estableció la paridad definitiva en el marcador.

Si bien el SAT mostró una leve superioridad, con opciones más claras, las chicas de San Luis hicieron méritos para que sea justa la igualdad, que la podría haber roto en los últimos minutos de la primera parte.