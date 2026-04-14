Formulan cargos contra un efectivo de la Motorizada por la brutal agresión a Brian Arévalo

Mientras el proceso judicial se pone en marcha, la situación de salud de Brian Arévalo sigue siendo delicada.

La investigación judicial por la golpiza sufrida por Brian Arévalo, vecino del barrio 292 Viviendas, tendrá un avance clave este viernes 17 de abril con la audiencia de formulación de cargos contra un efectivo de la División Motorizada de San Luis.



El uniformado fue identificado como uno de los responsables de la agresión ocurrida el pasado viernes por la madrugada, en un hecho que generó gran conmoción tras la difusión de registros fílmicos que exponen el accionar policial.



El abogado de la víctima, Nedo Gómez, confirmó que la causa avanza sobre la base de pruebas contundentes, incluyendo videos que ya se encuentran bajo análisis pericial y testimonios de personas que presenciaron el ataque.



Según detalló el letrado, si bien por el momento solo un efectivo será formalmente imputado, la querella mantiene la lupa sobre el resto del operativo. En las filmaciones se observa inicialmente la participación de seis efectivos, aunque el número de policías presentes en el lugar habría ascendido luego a treinta, por lo que se investiga la posible comisión de delitos por omisión de aquellos que, estando presentes, no intervinieron para frenar la violencia.



Mientras el proceso judicial se pone en marcha, la situación de salud de Brian Arévalo sigue siendo delicada. El joven permanece internado con pronóstico reservado en el Hospital Ramón Carrillo y, tras varios días bajo observación de especialistas, será intervenido quirúrgicamente en las próximas horas.



La gravedad de sus lesiones contrasta con la situación administrativa de los agentes señalados, quienes hasta el momento continúan prestando servicios con total normalidad y sin haber recibido sanciones preventivas por parte de la fuerza.



Ante este escenario, la defensa de Arévalo adelantó que solicitará formalmente a las autoridades pertinentes el inicio de actuaciones sumariales inmediatas. El objetivo es determinar las responsabilidades administrativas de todos los involucrados y asegurar que quienes abusaron de su función pública rindan cuentas ante la justicia.



La comunidad permanece atenta al resultado de la audiencia de mañana, que marcará el primer paso firme hacia el esclarecimiento de un hecho que vuelve a poner en debate el accionar de las fuerzas de seguridad en la provincia.