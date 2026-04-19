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Rally Sudamericano

Impresionante accidente: un muerto y tres heridos

La tragedia ocurrió este domingo cerca del mediodía en el Rally Sudamericano, en Mina Clavero y obligó a la suspensión de la competencia.

Por redacción
| Hace 5 horas

Sucedió en el tramo especial “Giulio Cesare”, entre los kilómetros 1 y 2, cuando un Volkswagen Polo Rally tripulado por los paraguayos Didier Arias (piloto) y Héctor Núnez (copiloto) se despistó en una curva y dio varios tumbos, saliendo del camino hacia una zona donde se encontraba el público.

 

De acuerdo con la información oficial, los pilotos resultaron ilesos. Sin embargo, tres personas que presenciaban la prueba sufrieron heridas, una de ellas de gravedad que lamentablemente falleció en el Hospital Luis María Bellodi de Mina Clavero..

La víctima fatal era oriunda de Córdoba Capital y tenía 25 años. En tanto que las otras dos personas heridas son una mujer de 40 años, oriunda de Villa Dolores, que fue ingresada al mismo nosocomio con una fractura de tobillo, pero se encuentra fuera de peligro, y su hija, menor, quien presentaba golpes que no revistieron de gravedad y no necesitó internación. 

Tras el accidente y según señalaron desde la organización "de manera inmediata se activaron los protocolos de seguridad establecidos para la carrera, interviniendo los servicios de rescate médicos y policiales de emergencia presentes en el evento".

 

"Las autoridades deportivas, junto con los organismos competentes, se encuentran trabajando para esclarecer las circunstancias del suceso. Asimismo, se ha brindado asistencia a los familiares y allegados de la persona fallecida", reza el comunicado oficial

 

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