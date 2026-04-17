Las patadas de una chica le dan fuerza a un objetivo muy claro

Mientras cursa el último año de la escuela secundaria en la escuela Paula Domínguez de Bazán, Melissa González Vega tira patadas por todo el continente y busca repetir los buenos resultados que consiguió hasta ahora en los Juegos Suramericanos de la Juventud de Panamá. La taekwondista llega a a competencia luego de acumular varias medallas en su cuello y en su casa, en un barrio del sur de la ciudad de San Luis.

La puntana se ganó un lugar en los Juegos al pasar un preclasificatorio en el que salió primera. Y para ser parte de ese selectivo había que reunir dos condiciones: haber tenido una medalla internacional en competencias en el exterior o haber sido medalla de oro en el nacional. Melissa cumplía con ambos.

“Siempre trato de estar muy enfocada y tranquila por todo lo que entrené, por todo el esfuerzo que le metí”, dijo Melissa.

Luego, en abril, la competidora fue a México, donde estuvo 21 días que completaron los 15 que había pasado en febrero con el objetivo de prepararse para estar en óptimas condiciones para los tornes que se acercan. “Fui parte de un campus internacional y participé de un certamen en el que saqué medalla de plata en la categoría Juvenil y de Oro en Adultos”, dijo Melissa a El Diario de la República.

Los días de la joven de 17 años fueron muy activos. El lunes 13 llegó de México, estuvo unos días con su familia, mientras entrenaba doble turno, y el jueves 16 partió nuevamente, ahora con destino a Panamá. “Este es uno de los torneos más importantes que voy a tener durante el año”, agregó la joven, que en el escaso tiempo libre que tiene prefiere dormir o mirar alguna serie.

Dos semanas después de los juegos panameños, la deportista tendrá un open internacional Sub 21 en Brasil, al que Melissa la da importancia porque le servirá de medida para el Panamericano. Y dentro de un mes participará del Nacional.

El pesaje para las peleas en Suramericanos de la Juventud será el martes 21 de abril y al día siguiente será parte de la categoría de menos de 63 kilos. La joven dice que va con “muchas expectativas” a los Juegos, una actitud que repite en cada torneo en el que se presenta. “Siempre trato de estar muy enfocada y tranquila por todo lo que entrené, por todo el esfuerzo que le metí”, agregó.

Fue por su hermano que Melissa empezó a practicar Taekwondo luego de una breve temporada en el patín. Más allá de los valores que aprendió en la disciplina (“el respeto, la perserverancia, la responsabilidad, el autocontrol”), fue la parte olímpica y la lucha lo que le atrajo.

Con una patada lateral y una descendente a la cabeza de las rivales que la posicionan como una peleadora de peligro, la competidora –que ostenta el primer dan- tiene en claro el apoyo de su familia para cumplir sus objetivos. Su madre, su padre, sus dos hermanos y su pequeña sobrina conforman ese núcleo al que piensa dedicarle todos los logros que tiene por delante.