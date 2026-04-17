Las posibles formaciones de Boca y River para el superclásico

Claudio Ubeda y el "Chacho" Coudet, los DT del superclásico. Boca está listo y River tiene dudas.

Boca tiene prácticamente definido el equipo para el Superclásico del próximo domingo ante River, con una sola modificación obligada respecto de la formación que viene de consolidarse en las últimas semanas.

El entrenador Claudio Úbeda apuesta por sostener la base que le dio resultados, en un contexto poco habitual en la previa de este tipo de partidos: sin misterios ni grandes incógnitas.

La única variante estará en el arco. La lesión de Agustín Marchesín, quien sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y tendrá una recuperación prolongada, abre la puerta para el ingreso de Leandro Brey.

El joven arquero tendrá así su debut absoluto en un Superclásico, en un escenario exigente como el Monumental.

Más allá de esta modificación forzada, la idea del cuerpo técnico es repetir el once que viene de golear 3-0 a Barcelona de Ecuador por la Copa Libertadores, resultado que le permitió al equipo de La Ribera consolidarse en la cima de su grupo y estirar un invicto de 12 partidos.

El rendimiento colectivo y la respuesta individual de los titulares inclinan la balanza hacia la continuidad, pese al desgaste físico que implicó el compromiso internacional de entresemana.

En ese sentido, Úbeda mantiene una postura clara: sostener la estructura y confiar en los jugadores que vienen mostrando regularidad. Incluso ante la cercanía del Superclásico, el entrenador no planea introducir variantes por rotación, más allá de que siempre deja abierta la posibilidad de algún ajuste de último momento.

Uno de los focos también está puesto en Exequiel Zeballos, quien ya se recuperó de su lesión y sumó minutos recientemente. Sin embargo, todo indica que no será titular. El propio entrenador fue cauto sobre su situación y dejó entrever que buscará llevarlo de manera progresiva, por lo que su ingreso podría darse desde el banco en el segundo tiempo.

Boca formaría con: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Milton Delgado, Leandro Paredes, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro.

El panorama en River

El "Millonario" afrontará el Superclásico con una baja sensible: Fausto Vera quedó descartado tras sufrir un esguince de grado 2 en el ligamento colateral medial de la rodilla derecha durante el triunfo ante Carabobo.

El mediocampista, pieza clave en el esquema de Eduardo Coudet, estará fuera al menos dos semanas y obliga al entrenador a rearmar el eje del equipo en un partido determinante frente a Boca.

Vera había sido titular en casi todos los encuentros del ciclo y cumplía un rol central en la estructura: ordenaba la presión, conectaba líneas y se sumaba a la salida desde el fondo. Su ausencia deja un vacío difícil de reemplazar y abre una disputa entre Kevin Castaño, Giuliano Galoppo y Juan Cruz Meza.

Castaño aparece como la opción más natural por características, aunque su presente genera dudas. Fue titular ante Carabobo, pero tuvo un rendimiento bajo y salió en el entretiempo en medio de la desaprobación del público. Aun así, su experiencia podría inclinar la balanza.

Galoppo, en tanto, corre desde atrás. Recién recuperado de una lesión en el tobillo, no suma minutos desde hace varias semanas y el propio Coudet reconoció que necesita ritmo. Además, su perfil más ofensivo no encaja del todo con las exigencias del puesto, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

En ese contexto, Meza gana terreno: el juvenil de 18 años fue titular en el último partido y completó los 90 minutos con una actuación sólida. Incluso fue probado como mediocampista central en los entrenamientos, lo que le otorga una ventaja en la consideración. Su falta de experiencia es el principal interrogante, aunque su actualidad lo posiciona como una alternativa concreta.

Además, el entrenador mantiene otra duda en ataque: Ian Subiabre o Kendry Páez para acompañar a Facundo Colidio y Sebastián Driussi.

River formaría con: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Juan Cruz Meza o Kevin Castaño, Tomás Galván, Ian Subiabre o Kendry Páez; Facundo Colidio y Sebastián Driussi.