Lanús fue superior, pero ganó con lo justo

Lanús derrotó por 1 a 0 a Always Ready de Bolivia en un partido en el que no pudo plasmar en el marcador su amplia diferencia en el desarrollo y que disputaron este jueves, en el estadio Néstor Díaz Pérez, por la segunda fecha del grupo G de la Copa Libertadores 2026.

El único gol del partido fue convertido por el delantero Yoshan Valois, a los 21 minutos de la segunda mitad.

Además, la visita jugó desde los 42 minutos del segundo tiempo con 10 hombres, por la expulsión del defensor Luis Caicedo.

Con el triunfo, el equipo que dirige el entrenador Mauricio Pellegrino se ubica en la segunda posición del grupo, con tres unidades, y relega al elenco boliviano a la última plaza, sin puntos tras dos derrotas.

En la próxima fecha, el “Granate” será local de Liga de Quito de Ecuador, el martes 28 de abril a partir de las 19:00, mientras que Always Ready visitará a Mirassol de Brasil el miércoles 29, en el mismo horario.