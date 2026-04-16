"Juanfer" Quinteros y Vera se pierden el superclásico ante Boca

River sufrió dos bajas sensibles de cara al Superclásico frente a Boca: Juan Fernando Quintero y Fausto Vera quedaron descartados tras confirmarse sus respectivas lesiones.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, ambos futbolistas terminaron con molestias físicas luego del partido ante Carabobo por la Copa Sudamericana y, tras someterse a estudios médicos, se determinó que no estarán disponibles para el encuentro del próximo domingo.

En el caso de Vera, el mediocampista sufrió un esguince del ligamento colateral medial de la rodilla, con un tiempo estimado de recuperación de entre dos y tres semanas. Por su parte, Quintero presenta una lesión muscular en la zona del psoas, que le demandará al menos una o dos semanas fuera de las canchas.

De esta manera, el entrenador deberá rearmar el mediocampo para uno de los partidos más importantes del semestre, en un contexto donde River pierde tanto una pieza habitual en la contención como una alternativa clave en la generación de juego.

Toda la fecha

La decimoquinta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol se pondrá en marcha este viernes, en una jornada que contará con un partido entre equipos con realidades muy diferentes, como Unión de Santa Fe y Newell´s.

El encuentro, que está programado para las 20:30, se llevará a cabo en el Estadio 15 de Abril, contará con el arbitraje de Fernando Espinoza y se podrá ver a través de ESPN y ESPN Premium.

Unión llega a este cruce en un buen momento, ya que está sexto en la Zona A con 19 puntos y se encuentra en puestos de clasificación a los playoffs, mientras que Newell´s está penúltimo con solo 10 unidades, aunque en los últimos partidos pudo conseguir cierta regularidad.

De todas maneras, el plato fuerte del fin de semana será el Superclásico del fútbol argentino, en el que River recibirá a Boca con el objetivo de afianzarse en las primeras posiciones.

El “Millonario” viene de ganarle 2-0 como visitante a Racing y da pelea en las primeras posiciones. Boca, por su parte, llega con un invicto de 12 encuentros y de golear a Barcelona de Ecuador en la Copa Libertadores.

En lo que respecta a los otros tres equipos considerados grandes, que están prácticamente obligados a ganar para terminar la fecha en puestos de clasificación a los playoffs, Independiente recibirá a Defensa y Justicia el sábado a las 19:30, Racing visitará a Aldosivi de Mar del Plata el domingo a las 13:30 y San Lorenzo jugará en su cancha ante Vélez el lunes a las 19:30.

Por otra parte, los líderes de cada zona son Independiente Vélez e Rivadavia de Mendoza, que se enfrentarán con San Lorenzo y Banfield, respectivamente.

Viernes 17/4:

Unión de Santa Fe - Newell´s a las 20:30

Sábado 18/4:

Gimnasia y Esgrima (LP) - Estudiantes (RC) a las 15

Instituto de Córdoba - Estudiantes (LP) a las 17:15

Independiente - Defensa y Justicia a las 19:30

Argentinos Juniors - Atlético Tucumán a las 21:45

Domingo 19/4:__IP__

Aldosivi de Mar del Plata - Racing a las 13:30

River - Boca a las 17

Rosario Central - Sarmiento a las 20:30

Talleres de Córdoba - Deportivo Riestra a las 20:30

Lunes 20/4: