River, en su casa, cayó ante Atlético de Tucumán

River cayó por 1-0 con Atlético Tucumán en un partido en el que fue de menos a más pero no tuvo precisión y que se disputó esta noche, en el estadio Monumental, por la postergada novena fecha del Torneo Apertura 2026.

El único gol del partido fue convertido por el extremo Renzo Tesuri, cuando iban 18 minutos de la primera etapa.

La derrota no tiene consecuencias para el “Millonario”, con el segundo puesto de la zona B garantizado con 29 puntos y la posibilidad de probar un equipo alternativo, mientras que el equipo de Julio César Falcioni consiguió su primer triunfo como visitante desde el 24 de enero de 2025 y cerró la fase regular en el 13° puesto, con 14 puntos.

El equipo que conduce Eduardo Coudet todavía no tiene confirmado su rival en los octavos de final: puede ser San Lorenzo o, si gana por dos goles de diferencia, Defensa y Justicia, mientras que el “Decano” del fútbol tucumano no pudo clasificar entre los ocho mejores.

La primera llegada fue del local, a los seis minutos, con una doble pared en la que el defensor Fabricio Bustos se cerró contra el área rival y sacó un remate que salió alto y por encima del travesaño.

La visita abrió el marcador a los 18 minutos del primer tiempo, con una gran gambeta por el sector izquierdo del volante Franco Nicola ante el defensor Germán Pezzella, que puso un centro al segundo palo y dejó la pelota para el lateral Maximiliano Villa; el remate defectuoso de Villa sirvió como pase atrás para que Renzo Tesuri defina de primera y ponga el 1-0.

River volvió a atacar con peligro a los 26 minutos, cuando una combinación entre los delanteros Facundo Colidio y Agustín Ruberto permitió el remate de zurda de este último, que salió contra el poste izquierdo del arquero Luis Ingolotti, quien pudo desviar.

Un minuto después, en un córner en el que Ingolotti erró el cálculo al cortar el centro, Pezzella tuvo todo el arco a disposición para rematar, pero su tiro salió alto.

El “Millonario” volvió a llegar con riesgo a los 38 minutos, tras una mala y lejana salida de Ingolotti que terminó afuera del área y le dejó la pelota a Ian Subiabre, quien salió hacia el costado izquierdo antes de definir por elevación y erró su disparo por el primer palo.

El conjunto tucumano tuvo un nuevo acercamiento de peligro en el último minuto reglamentario del primer tiempo, con un contraataque en el que el extremo Nicolás Laméndola avanzó hasta el borde del área y abrió hacia la derecha para el remate del delantero Leandro “Loco” Díaz, que no pudo superar el achique del arquero Santiago Beltrán.

La primera llegada del complemento fue del local: un avance desde la izquierda del delantero Lautaro Pereyra, que eludió a un rival y sacó un disparo que se fue muy cerca del segundo palo.

River volvió a llegar a los 10 minutos, con un pase atrás desde la izquierda de Pereyra para el control del mediocampista Kendry Páez en el área grande; Páez remató sin poder darle recorrido a la pierna derecha y terminó entregándole la pelota al guardameta del “Decano”.

Nueve minutos después, un centro flotado desde la derecha fue controlado por Facundo Colidio, que de espaldas pivoteó para el remate de primera de Maximiliano Salas; Salas no enganchó bien la pelota y su tiro se fue cerca del poste izquierdo de Ingolotti.

A los 21 minutos, Salas volvió a generar peligro: recibió un centro desde la izquierda y cabeceó saltando hacia atrás, con un disparo que dio en el travesaño.

En el minuto 43 del segundo tiempo, un centro atrás de Laméndola tras un cambio de frente le llegó al lateral Ignacio Galván, que definió de primera dentro del área chica pero su disparo fue bloqueado.

En el tercer minuto de descuento, el talentoso enganche Juan Fernando Quintero sacó un remate bajo al primer palo desde afuera del área, que fue contenido sin dar rebote por Luis Ingolotti, de destacada actuación.

Síntesis del partido:

Zona B.

Fecha 9.

River 0 - 1 Atlético Tucumán

Estadio: Monumental.

Árbitro: Yael Falcón Pérez.

VAR: Felipe Viola.

River: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Ian Subiabre, Aníbal Moreno, Maximiliano Meza, Tomás Galván; Agustín Ruberto, Facundo Colidio. DT: Eduardo Coudet.

Atlético Tucumán: Luis ingolotti; Maximiliano Villa, Gastón Suso, Clever Ferreira, Ignacio Galván; Leonel Vega, Lautaro Godoy; Renzo Tesuri, Franco Nicola, Nicolás Laméndola; Leandro Díaz. DT: Julio César Falcioni.

Gol en el primer tiempo: 18m. Renzo Tesuri (AT).

Cambios en el segundo tiempo: al inicio. Lautaro Pereyra por Maximiliano Meza (R), Kendry Páez por Ian Subiabre (R) y Maximiliano Salas por Agustín Ruberto (R), 20m. Juan Fernando Quintero por Tomás Galván (R); 23m. Luciano Vallejo por Gastón Suso (AT), 35m. Gabriel Compagnucci por Renzo Tesuri (AT), Kevin Ortiz por Nicolás Laméndola (AT) y Manuel Brondo por Leandro Díaz (AT); 47m. Joaquín Freitas por Fabricio Bustos (R).