Triunfazo, en Córdoba, de San Luis FC

Con una sólida labor en equipo y, en especial con la ejecución de una buena estrategia defensiva, el primer equipo de San Luis Fútbol Club fue más que Belgrano de Córdoba y lo derrotó de manera inobjetable 2 a 0 por la quinta fecha del torneo de primera división femenino de AFA.

Amaya, en contra, a los 15 minutos del primer tiempo marcó el primero, tras un desequilibrio y centro de Tiziana Ortiz. Victoria Vega con un golazo en el segundo tiempo selló el gran triunfo de San Luis FC ante la siempre temible escuadra cordobesa.

De esta forma, el elenco de Leandro Páramo se reencontró con la victoria y se ubica transitoriamente en la sexta ubicación, detrás de su derrotado, “el Pirata” que quedó ubicado en la quinta posición.

Con mucha concentración y tranquilidad las chicas conducidas por Leandro Páramo se pararon frente a Belgrano que quiso dominar, pero nunca lograron quebrar la resistencia puntana que tuvo como abanderada a Alejandra Vaquero y las buenas intervenciones de la arquera Micheel Rencifo.

Belgrano tuvo oportunidades de convertir, pero San Luis FC también pudo haber aumentado en marcador como en un par de remates que anuló la arquera de Belgrano. En ofensiva fue sobresaliente la tarea de Tiziana Ortiz y de Vásquez, una pesadilla para las cordobesas.

En la próxima fecha, San Luis FC será local ante Huracán.