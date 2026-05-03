Murió Roque Avallay, un grande de Huracán

Roque Avallay, quien marcó más de 200 goles a lo largo de su exitosa campaña como futbolista, falleció este sábado aquí a los 80 años, según confirmó la dirigencia de Huracán, donde se destacó en el recordado campeonato de 1973, bajo la conducción de César Luis Menotti.

"El Club Atlético Huracán lamenta profundamente el fallecimiento de Roque Avallay, uno de nuestros campeones del '73. Saludamos afectuosamente a sus familiares y seres queridos en este momento. Hasta siempre, Roque", señala el posteo de la institución de Parque de los Patricios en su cuenta de la red social X.

Avallay, oriundo de la ciudad mendocina de San Rafael, fue una de las figuras en la consagración de Independiente como campeón de la Copa Libertadores de 1965, cuando el equipo rojo venció a Peñarol 3-1 en el desempate, con un gol de su flamante refuerzo.

Estuvo un año en el club de Avellaneda, luego pasó a Newell’s, donde jugó hasta 1970. Posteriormente se sumó a Huracán, que al mando de Menotti ganó el título del Metropolitano de 1973 y Avallay formó parte de uno de los equipos más emblemáticos de la historia del fútbol argentino.

Además del goleador mendocino en aquel equipo inolvidable también jugaban Alfio Basile, Jorge Carrascosa, Miguel Brindisi, Carlos Babington y René Houseman, entre otros, según supo la agencia Noticias Argentinas.

Luego, en 1976, se incorporó a Atlanta y un año más tarde a Chacarita, hasta que entre 1977 y 79 jugó en Racing; finalmente,volvió a Huracán, donde se retiró al año siguiente, para afincarse en Avellaneda, donde vivió hasta sus últimos días.

También integró la Selección nacional, en la etapa previa al Mundial de Alemania '74, pero finalmente se quedó fuera de la convocatoria para disputar ese certamen.