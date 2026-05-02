Villa de la Quebrada: volvió el líder, Alcides

Después de una ausencia de ocho años, una de las figuras de la música tropical volvió a presentarse ante su público en la Villa de la Quebrada para celebrar las festividades del Santo Cristo.

Con una presentación en vivo, este viernes en el Club Sportivo Villa de la Quebrada, como parte del evento "El Vial en la Villa".

En un reencuentro con sus raíces, el cantante, que tiene un vínculo histórico con San Luis desde sus inicios con "Los Playeros", cumplió así una promesa personal de regresar a este escenario tan emblemático para su carrera.

El show incluyó sus éxitos clásicos como "Violeta" y, por supuesto, el tema "La Fiesta de la Quebrada", que es prácticamente el himno de esta celebración.

Miles de personas acompañaron al artista en una noche cargada de nostalgia y emoción. El público coreó cada tema y celebró el regreso del cantante al pueblo que lo vio crecer musicalmente.

A pesar del éxito del show, el artista manifestó públicamente cierto malestar con algunos aspectos de la organización logística durante su estadía.

Alcides es una figura central de la movida tropical y su vínculo con San Luis es histórico: “La Fiesta de la Quebrada” suena cada año en las celebraciones del Santo Cristo y en las radios de toda la región.

En la noche del histórico regreso de Alcides, también se presentaron Los hermanos Albelo, con su show “El Albelazo”, Alejandro Ortiz y otra leyenda de la música, “Pepito” Cacace.

Este sábado a la noche habrá más música con la presentación, entre otros artistas, de la Banda XXI.