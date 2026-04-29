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Estrenos de cine

Con el elenco original, "El diablo se viste a la moda" desfila por su segunda pasarela

Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci le dan vida, 20 años después, a un clásico del glamour que hizo reir a pura frivolidad. Es el único estreno de la semana. 

Por redacción
| Hace 4 horas

La buena aceptación que tuvo la preventa de la segunda parte de “El diablo se viste a la moda” ilusiona a los programadores de los cines de San Luis que, como sucede hace algunas semanas, adelantaron un día el estreno de su producto más fuerte. De hecho, la comedia es la única novedad de la semana en las salas puntanas.

 

 

Con buenas ventas, día especial y exclusividad de estreno, la moda llega nuevamente a los cines de San Luis con la secuela de la película que tuvo su primera versión hace casi 20 años y que se convirtió en un rápido éxito en las salas. En Cines Fénix, de Villa Mercedes, las funciones serán a las 20:30 y a las 22:45; aunque el viernes, sábado y domingo se sumará una a las 18. En tanto que en Cinemacenter habrá proyecciones a las 19, 20:30, 21:40 y 23. Las salas anunciaron que el viernes 1 de mayo no abrirán sus puertas.

 

 

La película está protagonizada por Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci, quienes regresan con sus personajes a las elegantes calles de Nueva York y a las sofisticadas oficinas de la revista Runway.

 

 

Además del reparto original, la nueva pasarela de personajes tiene a Kenneth Branagh, Simone Ashley, Justin Theroux, Lucy Liu, Patrick Brammall para contar una historia en donde el glamour tiene el protagonismo central.

 

 

La trama sigue al personaje de Streep como la editora de la revista en el ocaso de su carrera, quien además observa la debacle de los medios impresos y el traslado a la digitalización.

 

 

Quien era su colaboradora en el esplendor de la publicación es ahora una influyente ejecutiva de un poderoso grupo empresarial que maneja presupuestos publicitarios millonarios y que podría ser la salvación para la inolvidable revista.

 

 

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