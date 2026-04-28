Con otro familiar, la dupla Poggi/Ordoñez se asegura otro puesto clave en el Estado

Ya no quedan dudas que las promesas que Claudio Poggi hizo antes llegar a la gobernación fueron solo para la tribuna y en la mayoría de los casos, una mentira.

Por ejemplo, contrariamente a lo que pregonaba, su estructura de gobierno está copada por sus familiares directos (esposa, hijos, cuñados, cuñadas y sobrinos/as) y, por un batallón de familiares de sus colaboradores más cercanos.

Como la impunidad con la que se manejan no tiene límites, al gobernador y a su “círculo rojo” de colaboradores no les importa el rechazo que está recibiendo la propuesta para que Alberto Ferraro, que viene desempeñándose como vocal del Tribunal de Cuentas de la provincia, sea ahora designado miembro permanente de ese organismo.

La misión fundamental del Tribunal de Cuentas es controlar el manejo de las finanzas públicas, que en ese caso hace el primo hermano de Ferraro, Néstor Ordoñez con el consentimiento del gobernador.

Ante este nuevo “grotesco y obsceno” avance sobre el organismo de control, es que el gobierno salió, a través de la vocería oficial que es la Agencia de Noticias San Luis, a justificar con muchas loas la propuesta elevada a la Legislatura, para que el Senado le preste acuerdo.

Vale recordar que tras ocupar el cargo de presidente de la constructora San Luis SAPEM, Ferraro en mayo del 2024 fue designado vocal del Tribunal de Cuentas. Y, no conforme con ello, ahora su primo hermano y el gobernador, lo impulsan a que sea “integrante permanente”, dándole continuidad a posteriori de los comicios del 2027.

Y, como si esto fuera poco y fiel a una tradición familiar, su madre Ingrid Blumencweig, luego de varios periodos como intendenta de La Carolina y diputada provincial, también está contenida en la superpoblada estructura gubernamental como directora de Personas Mayores, en el Ministerio de Desarrollo Humano a cargo de Gustavo Bertolini.