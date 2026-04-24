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Sábado de color

Letras, pinturas y otras artes en la tarde villamercedina

Para celebrar el día del libro, escritores, plásticos y músicos se reúnen en el Molino Fénix para ponerle color y vida a una jornada especial. 

Por redacción
| Hace 1 hora

Libros, pinturas, arte, charlas y algunos regresos muy esperados son los elementos que tendrá “Arte en letras”, la exposición que el sábado 25 de abril se realizará en el Complejo Molino Fénix de Villa Mercedes y que reunirá a varios artistas y escritores de la localidad.

 

 

Entre presentaciones de libros y exposiciones de cuadros, la tarde pasará con un aroma a arte que comenzará a sentirse a las 16:30 con la realización de un mural interactivo en el que la gente podrá escribir su frase de libro favorito. Luego se sucederán talleres, muestras y las presentaciones de varios libros de autores de la localidad.

 

 

En la reunión se podrá apreciar la obra de Emilia Martínez Soquet, una reconocida plástica villamercedina que hace mucho tiempo que no expone en su ciudad. También será parte de la exposición plástica Huyo Sayaveedra.

 

 

Además habrá talleres de manga y un micrófono abierto para que sobre el final del tarde se recite poesía y se sorteen algunos libros entre la gente. Brisa Abdon, Mabel Sierra, Juan Cud, Vanesa Oruetta y Lili Soquet, Silvio Leyría y Mimina Colombo son algunos de los escritores e investigadores que presentarán sus libros durante la tarde.

 

 

 

 

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