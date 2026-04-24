"Caníbales", un tributo a Soda que animará una fiesta retro en Roma Multiespacio

A finales de 2023, tres fanáticos de Soda Stéreo comenzaron a planear la idea de formar una banda tributo en San Luis. El primer ensayo fue en febrero de 2024 y al mes siguiente dieron su primer recital en un bar de Potrero de los Funes. Fue una experiencia especial para los músicos, ya que pese a que contaban con experiencia, hacía tiempo que no tocaban en banda.

Con Diego Cabeytú en la guitarra, la voz y la producción; su primo Juanjo Cabeytú en el bajo y Patricio Pozzi en la batería, “Caníbales” dio un primer paso. La banda tributo tendrá un nuevo avance en su trayectoria el viernes 8 de mayo, cuando toque en Roma multiespacio como parte de una fiesta retro.

“La decisión de hacer el tributo fue mía porque siempre fui muy fanático, desde los 10 años que escuché “Doble Vida” y me animé a tocar y cantar sus canciones en mi guitarra criolla”, recordó Diego, un músico de mucho recorrido en San Luis que ahora reparte su vida seis meses aquí y otros seis en Europa.

Aunque con el correr de los años, la carrera del cantante tomó otros rumbos, su cuenta pendiente era tocar en una banda en el que fuera la primera guitarra y cantara los temas de Gustavo Cerati. De eso se trata el grupo puntano.

El show de Roma será el cierre la gira anual y prometen los clásicos de Soda pero también algunos lados B. Además, habrá Djs, carritos de comida, bebida y mucho baile. Antes, el 2 de mayo, la banda cerrará su paso por Villa Mercedes con un recital en El viejo Mercado.

Tras aquel primer show en Potrero, el trío creció con velocidad al punto que hoy se animan a tocar cualquier canción de los siete discos de Soda, lo que hace que sus conciertos sean un recorrido por cualquier zona de promesas y de su discografía. “Tenemos nuestros discos favoritos –reconoció Diego-, pero nos gusta tocar todo, queremos que cada fan de Soda se lleve el mejor recuerdo de nuestro show”.

Además, en las últimas dos temporadas, “Caníbales” empezó con algunos temas de la época solista de Cerati, a quien consideran “muy meticuloso en el sonido”, una exigencia que les lleva mucho trabajo, “homework antes de cada ensayo y hacer los deberes”.

Cabeytú reconoció que sus dos compañeros le hacen más fácil la tarea. Patricio es el más joven y “el motor de la banda”. “Tiene un talento inigualable”, describió el líder; en tanto que Juanjo, radicado en Villa Mercedes, aporta su bajo y su canto, ya que es integrante de la Camerata de la luna, el tradicional coro de su ciudad.

La distancia no es un problema para el grupo. Cabeytú pasa medio año en San Luis (“donde me divierto mucho con “Caníbales”) y otros tantos en España, una estancia que aprovecha para organizar una gira de un mes por Reino Unido para tocar con su hermano Cristian en “The Cabeytú Brothers”, su otro proyecto duradero. “Mi carrera musical seguirá de esta forma mientras me lo pueda permitir, una parte allá y otra acá, pero siempre estoy abierto a nuevos proyectos”, concluyó el músico que tiene algunas canciones propias subidas a sus perfiles de YouTube y Spotify.