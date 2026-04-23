Amenazas en escuelas: a una alumna le secuestraron un rifle de aire comprimido

En medio de la seguidilla de amenazas en instituciones educativas de San Luis y del país, una alumna de la ciudad volvió a encender las alarmas tras publicar un mensaje intimidatorio en su estado de WhatsApp. El viernes posteó una foto con un arma y con la inscripción “los lleno a tiros a todos juntos, ya fue”.

Este jueves, personal de la Comisaría N° 4, por orden de la jueza de Garantía N° 4, Luciana Banó, a partir de un pedido de la Fiscalía de Instrucción N° 6, a cargo de la fiscal Linda Maluf, realizó un allanamiento en su domicilio, ubicado en calle “Franklin Lucero” y secuestró un aire comprimido y un celular.

La estudiante, de 18 años, asiste a quinto año del Centro Educativo N°3 “Eva Perón”, en el barrio CGT.

Quien realizó la denuncia por la amenaza fue el regente del establecimiento, Jorge Alejandro Quiroz Miranda. Dijo que ante la problemática decidieron activar el protocolo “Guiarse”, impulsado por el ministerio de Educación y el viernes un grupo de docentes realizó una jornada abierta para dialogar con los alumnos y explicarles sobre las consecuencias de esos actos, la importancia de hablar y de buscar ayuda y contención en caso de ser necesario.

La jornada finalizó cerca de las 17 y fue allí cuando una estudiante de quinto año se acercó a una docente de teatro y le mostró el estado de WhatsApp que una compañera había posteado. En la imagen se veía solo el cuerpo de la chica portando un arma larga y con la inscripción “los lleno a tiros a todos juntos, ya fue”.

Ante esa situación la docente hizo una captura y le dio aviso al regente. Ese día la joven no asistió a clases y a los pocos minutos eliminó la publicación.

Desde la escuela activaron los protocolos correspondientes y llamaron a la Policía. Asistieron efectivos de la Comisaría de Atención a la Niñez, Adolescencia y Familia (Canaf) y de la Comisaría N° 4 e iniciaron las actuaciones. La alumna fue suspendida hasta que desde el ministerio de Educación dispongan medidas.

Quiroz Miranda expuso que también le dio conocimiento a la madre sobre lo ocurrido y esta respondió que no sabía lo que había pasado y “que no era nada, solo era un chiste”.

Al ver la foto aseguró que fue tomada en su casa y que el arma es un aire comprimido que guarda en su dormitorio, la joven dijo que solo se trató de una imagen realizada con inteligencia artificial.

La fiscal Maluf explicó que la difusión del contenido en redes y mensajería permitió que personas del entorno del joven aportaran datos clave para su identificación. “Eso posibilitó avanzar en la investigación y concretar el allanamiento”, indicó.

Señaló que, una vez incorporados los informes finales del procedimiento y reunida la evidencia necesaria, se evaluará la eventual formulación de cargos.

En paralelo, remarcó que continúan trabajando en otras causas similares, en las que en varios casos también se logró identificar a los responsables. Sin embargo, precisó que en la mayoría de esas investigaciones se trata de menores de edad, por lo que los expedientes fueron derivados a la fiscalía especializada y se dio intervención al fuero de Familia.