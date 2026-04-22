Rotos y descosidos: Bazla fue reemplazado por Amondaraín en la secretaría de Ética

Al salir de la audiencia en la que pidió ante un tribunal de impugnaciones que las acusaciones en su contra sean anuladas, Ricardo André Bazla no quiso hacer declaraciones ante el único periodista que cubrió el acto judicial. Apenas si alcanzó a negar ante la pregunta concreta sobre si creía que el Gobierno provincial le había soltado la mano una vez que quedó envuelto en el escándalo por la desaparición de dos toneladas de maíz.

Al día siguiente, el miércoles, el Gobierno de la Provincia oficializó la salida de Bazla como Secretario de Ética y control de gestión por medio de la publicación de la renuncia en el Boletín oficial. Y no tuvo mejor idea que “encargar” la conducción de la sensible secretaría acéfala al ministro de Gobierno, Gonzalo Amondaraín.

No sería extraño ese movimiento de no ser porque el funcionario suplente está también sospechado de participar en la misma causa de Bazla. La designación de Amondaraín en la secretaría de Ética (aunque provisoria) tiene al menos dos lecturas posibles.

La primera es una postura desafiante del gobierno provincial hacia la Justicia que está investigando la causa, que tiene dos exfuncionarios procesados.

La primera es una postura desafiante del gobierno provincial hacia la Justicia que está investigando la causa, que tiene dos exfuncionarios procesados. El mensaje es claro: la administración provincial le dice a los investigadores que los posibles imputados gozan de la impunidad del poder.

La segunda, más grave y relacionada con la primera, es la que cubre con un manto de cuidado a Amondaraín, quien además tiene a su hermano, Diego, como otro de los posibles articuladores en la maniobra que le permitió adueñarse de una cosecha ajena.