La Municipalidad presentó los nuevos contenedores; la renovación tiene "sabor a poco"

Así estaban los contenedores en calle Ayacucho este miércoles. Y aún con la renovación, el drama no se soluciona por completo. Foto: El Diario.

La paciencia de los vecinos de San Luis parece haber llegado a su límite. Entre veredas colmadas de desperdicios y olores nauseabundos, la gestión municipal intentó esta semana dar un golpe de efecto mediático. En un acto con fuerte tono protocolar en el Centro Cultural José La Vía, el intendente Gastón Hissa presentó los primeros 40 contenedores de una tanda total de 150 que prometen "aliviar" la situación del microcentro. Sin embargo, para quienes conviven con la mugre a diario, el anuncio llega tarde y se percibe más como una "lavada de cara" que como una solución estructural.



El discurso de la "modernización" vs. la desidia



Durante la presentación, que contó con la presencia del gobernador Claudio Poggi, el discurso oficial se centró en conceptos como "ordenamiento interno" y "planificación". Hissa calificó la adquisición como una "inversión millonaria e histórica", argumentando que hace una década no se renovaba el equipamiento.



No obstante, la retórica municipal choca de frente con la realidad de las calles. El intendente se animó a hablar de un "desgaste de uso natural" de los contenedores actuales, una afirmación que roza el cinismo: los recipientes que hoy pueblan la capital están, en su gran mayoría, absolutamente inutilizables.

Gastón Hissa presentó un puñado de 40 contenedores, pero el drama persiste en la ciudad. Foto: Municipalidad de San Luis.



No se trata de desgaste, sino de una desidia que ha dejado unidades sin tapas, sin ruedas y con fondos oxidados que filtran líquidos lixiviados, convirtiéndose en verdaderos focos infecciosos.



Una solución a medias



El anuncio oficial contempla la llegada progresiva de 150 unidades en total. El dato, que se presenta como ambicioso, resulta alarmante cuando se analiza la escala del problema: esa cifra apenas alcanza para renovar la mitad de los contenedores que hoy - en su mayoría- están fuera de servicio o en condiciones deplorables.



Además, la "modernización" de la que habla la Comuna es puesta en duda por los propios usuarios. Los nuevos contenedores son de diseño estándar, idénticos a los anteriores, lo que echa por tierra la idea de un salto tecnológico en la recolección.



Por otro lado, la Municipalidad admitió que recién ahora inició el proceso licitatorio para comprar un camión de carga lateral, pieza fundamental para que estos dispositivos funcionen correctamente. Es decir, se presentan los tachos para la foto, pero la logística para operarlos sigue en veremos.



La urgencia no admite "fotos"



La primera tanda de 40 unidades se distribuirá en el cuadrante de Av. Illia, Lavalle, Colón, Ayacucho y San Martín. Mientras tanto, el resto de los sectores deberá seguir esperando.



Durante más de dos años, la respuesta sistemática de la Comuna ante los reclamos fue que "no había plata". Hoy, la aparición de fondos para esta compra parcial parece responder más a la presión social y al desborde sanitario que a un plan de fondo para sanear la ciudad.



Los vecinos son claros: San Luis no necesita actos políticos ni promesas de "etapas progresivas" mientras las ratas y cucarachas ganan terreno. La acumulación de basura es una emergencia ambiental que demanda algo más que 150 tachos nuevos; requiere una gestión que deje de hacer oídos sordos y entienda que la limpieza urbana es un derecho básico, no un trofeo de campaña.