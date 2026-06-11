“Los malvivientes se adueñaron de las calles”

Vecinos del barrio San José de Villa Mercedes enviaron notas al gobierno provincial, por medio del Ministerio de Seguridad y la Policía, ante la cruda realidad que a diario les toca vivir ante el incremento de los hechos delictivos y el temor que les representa. “Los malvivientes se han adueñado de las calles”, remarcan ante un presente no deseado y que en algunos casos se han transformado en situaciones traumáticas.

Citan como ejemplo lo sucedido el fin de semana pasada con una familia que salió por una fiesta de cumpleaños y cuando volvieron se enfrentaron a la pesadilla de que les habían robado de todo.

Otro hecho reciente fue el ataque contra un joven en la esquina de Guayaquil y Uruguay, donde con mucha violencia dos motochorros le robaron una bicicleta.

Como la inseguridad día a día gana más espacio, ahora ya no viven en paz y de igual modo, les eliminó costumbres como la de sentarse a tomar mate o juntarse a charlar con sus vecinos en la puerta de su casa.

A diario “se observa que la presencia de los malvivientes es constante, merodeando las casas, deambulando con elementos de dudosa procedencia, siendo los hechos delictivos constantes y escalando en su agresividad y peligrosidad, lo que atenta contra nuestro derecho a la propiedad sino también al más esencial, al de la vida”, remarcaron en la misiva que tuvo como destinatarios a la ministra de Seguridad Nancy Sosa, al jefe de la Unidad Regional II, el comisario mayor Javier Verdu y la jefa de la Comisaría 8°, la comisario inspector Irma Villafañe.

El barrio San José está próximo a la Unidad Regional II, en la zona del Parque Costanera Rio V o “El Lago”, en la zona sur de la ciudad.

“Cada vez que hemos sido víctimas de estos hemos dado conocimiento a la Policía a través de llamados al 911, por lo que todo está registrado en el Mapa de Delitos que se genera ante este tipo de llamados”, remarcan al justificar el por qué de la nota que presentaron y en la que solicitan de manera mayor presencia policial, entre otras medidas.

A los dos episodios referenciados, se suman otros cometidos en los últimos días que damnificaron a los dueños de un kiosco y a dos vecinos.

“No nos acostumbremos a vivir con inseguridad”. Esa es la aspiración de los vecinos y que en consecuencia se animaron a hacer las presentaciones ante los organismos del gobierno provincial que aún no tienen respuesta.

Reclamo municipal

La inquietud por la inseguridad, también fue trasladada al Municipio de Villa Mercedes, en otro escrito enviado al intendente Maximiliano Frontera.

Solicitaron obras de iluminación “para mejorar el ambiente humano como la seguridad del barrio” y también pidieron “poda correctiva de la arboleda y limpieza de terrenos en proceso de usurpación, donde personas ajenas al barrio descartan elementos de dudosa procedencia y acumulan basura”.

Una cuadrilla de servicios urbanos apareció a los pocos días, “cambiaron un par de focos y no volvieron más”, confiaron desde la vecindad.