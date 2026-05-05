Los trabajadores municipales cobrarán un bono extraordinario

Los trabajadores de la Intendencia de San Luis tendrán una ayuda para sus flacos bolsillos. Este martes, el Ejecutivo Municipal anunció el otorgamiento de un bono extraordinario de 200 mil pesos para los empleados y de 100 mil pesos para las ayudas económicas.

Ante esta novedad, ATE San Luis sostuvo que el aporte no remunerativo es el resultado de las presentaciones y reclamos que vienen efectuando: “Este avance es resultado de un reclamo claro y fundamentado, donde se puso en valor el esfuerzo sostenido de las y los trabajadores municipales, quienes cumplen un rol esencial para el funcionamiento de la comunidad.

En la nota también se dejó expresada la necesidad urgente de una recomposición salarial acorde a la realidad económica actual, que permita recuperar el poder adquisitivo y garantizar condiciones laborales dignas.

Nada de esto es casual: es fruto de la organización, la unidad y la lucha colectiva”, apuntó el gremio cuyo secretario general es Fernando Gatica.

El anuncio de la administración a cargo de Gastón Hissa se suma otra medida similar, pero por 500 mil pesos, que con motivo del Día del Trabajador comunicó la intendenta de San Pablo, Silvia de la Serna. Se pagará en dos veces, la primera cuota el 10 de mayo.

El que otorgó el intendente Hissa se hará efectivo el viernes 15 de mayo.