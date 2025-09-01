San Luis: los municipales insisten por una recomposición salarial

Este martes, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) intensificará su reclamo por una inmediata recomposición salarial para los trabajadores de la Intendencia de la ciudad de San Luis. La medida que se ha dispuesto a partir de esta jornada es el “Estado de Asamblea Permanente con retención de tareas en todos los sectores”.

A través de un comunicado que difundió este lunes, la organización detalló que, al Ejecutivo Municipal, a cargo de Gastón Hissa, le reclaman los siguientes ítems:

• Recomposición Salarial.

• Paso de las Sumas no remunerativas al Básico.

• Recategorizaciones.

• Pases a Planta Permanente.

• Entrega de Ropa de Trabajo.

• Igualdad en el pago de suplementos adicionales con todos los sectores.

• Mejora en las condiciones de Seguridad e Higiene en los diferentes sectores.

Las autoridades de ATE informaron que la medida de Estado de Asamblea Permanente con quite de colaboración en todo el municipio, surgió este lunes en las asambleas llevadas adelante: “La decisión fue tomada por unanimidad y con 100 % de adhesión”.

"Está medida tiene como propósito que el intendente Hissa, comience a resolver de una vez por todas las problemáticas presentes en los diferentes sectores de trabajo. Además, exigimos el cese inmediato de la persecución gremial a nuestros y nuestras compañeras. Es este el camino para lograr respuestas, y hoy, solo nuestro sindicato está dispuesto a dar la pelea para mejorar los salarios y las condiciones de trabajo de todos los y las municipales”, explicaron ante el nuevo foco de conflicto.