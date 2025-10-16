Un hombre herido tras un fuerte enfrentamiento por una usurpación

Todo ocurrió en Maderos del Sur, por zona de ruta 3 pasando el barrio Serranías Puntanas. Foto: El Diario.

Un caso de usurpación terminó en violencia extrema en el barrio Maderos del Sur de la capital puntana. Cerca de las 17:11 horas, se reportó un intenso despliegue policial en la zona debido a un enfrentamiento entre varias personas por la posesión de un lote.

La Policía intervino en el lugar. Foto: El Diario.



La víctima, que según los datos trascendidos sería el propietario del terreno, habría resultado gravemente herida con dos mazazos en la cabeza al intentar ingresar a su propiedad, la cual había sido usurpada por una familia durante la noche anterior. Un familiar, irrumpió con su camioneta para "salvarlo" del salvaje ataque.

Los hechos



Según el relato de vecinos, la víctima y su familia habían comprado los lotes hace aproximadamente un año, habían realizado el cierre perimetral y estaban avanzando en la construcción de la vivienda.

Escándalo en la zona sur. Foto: El Diario.



Los propietarios, al llegar al lugar este jueves, se encontraron con que los dos portones de acceso estaban soldados por dentro, impidiendo el ingreso. Dentro de la propiedad, había un utilitario de color blanco y se constataron pintadas en las paredes con los nombres, apellidos y datos de los presuntos usurpadores.

Violencia y detenciones

Al intentar ingresar a su propiedad, se desató un violento disturbio con las personas que se habían instalado ilegalmente. Producto del enfrentamiento, el propietario habría resultado con importantes lesiones.



Tras la intervención policial se habría concretado la detención de tres personas mayores de edad. Hasta la publicación de esta nota, todo lo que se sabe ha trascendido por los propios vecinos. Se espera un parte oficial que brinde detalles de lo ocurrido.