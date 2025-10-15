A plena luz del día le rompieron los vidrios del camión y le robaron un bolso

Un trabajador del volante que había llegado desde Santa Fe a San Luis para entregar en el Parque Industrial terminó viviendo una escena de impotencia a plena luz del día. Detuvo su camión sobre la avenida Santos Ortiz, a metros de la bajada de calle San Martín, y fue a comprar fruta a una verdulería. Apenas se alejó unos metros, un joven se le cruzó, le preguntó la hora y segundos después, ese mismo joven le rompió los dos vidrios laterales y le robó la mochila.

“Fui un segundo, no tardé nada. Escuché un estallido y ya tenía los vidrios destrozados”, relató el camionero, indignado. En la mochila llevaba papeles de trabajo, documentos y efectos personales. “A uno le cuesta mucho todo… y viene un tipo en pleno día y te deja sin poder laburar. Ahora tengo que buscar un taller, perder el día, y ver si el seguro cubre algo”, lamentó.

El ladrón escapó hacia el barrio Upará, pero fue detenido a pocas cuadras por el personal del Comando Radioeléctrico. La mochila apareció dentro de un canasto de residuos, aunque el daño ya estaba hecho: un trabajador que cruzó medio país perdió la jornada por un robo absurdo, cometido a la vista de todos.

“Vine a trabajar y terminé buscando vidrieros”, cerró el camionero, con bronca y resignación.