Miércoles 15 de Octubre de 2025



Actividad comercial

Carrefour Maxi llega con su propuesta mayorista este jueves a San Luis

La cadena de supermercados Carrefour Argentina abrirá sus puertas a los clientes, a las 11:30. Esta es su primera sucursal del formato mayorista en la Ciudad de San Luis.

Por redacción
| Hace 2 horas

La tienda está ubicada en el kilómetro 1 de la Ruta 3 y brindará toda su oferta a comerciantes minoristas y familias que quieran acceder a un precio conveniente, comprando productos al por mayor y sin mínimo de compra.

El área de comunicación de la cadena informó que contará así con alrededor de 8.000 referencias, que van desde almacén, limpieza, perfumería, lácteos y productos frescos, hasta electro, bazar y textil. “Dentro de estas categorías se destacan nuestras marcas propias, Productos Carrefour y Bulnez, ambas reconocidas por su excelente relación precio-calidad.

 

Productos Carrefour ofrece una amplia variedad de artículos con precios accesibles, pensados principalmente para el consumidor final. Bulnez, en cambio, está más orientada al segmento mayorista, con presentaciones y formatos que se adaptan a las necesidades de quienes compran en volumen”.

Destacan que las sucursales Carrefour Maxi tienen descuento por compra en cantidad, llevando tres o más unidades de un producto, sin importar que sean compras para consumidor final o comerciantes.

De esta manera, la cadena continúa su plan de expansión y suma una nueva tienda en San Luis, donde ya está presente con el formato Market en la capital puntana y con el Hiper Carrefour de Villa Mercedes.

 

