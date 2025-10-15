Carrefour Maxi llega con su propuesta mayorista este jueves a San Luis

La tienda está ubicada en el kilómetro 1 de la Ruta 3 y brindará toda su oferta a comerciantes minoristas y familias que quieran acceder a un precio conveniente, comprando productos al por mayor y sin mínimo de compra.



El área de comunicación de la cadena informó que contará así con alrededor de 8.000 referencias, que van desde almacén, limpieza, perfumería, lácteos y productos frescos, hasta electro, bazar y textil. “Dentro de estas categorías se destacan nuestras marcas propias, Productos Carrefour y Bulnez, ambas reconocidas por su excelente relación precio-calidad.

Productos Carrefour ofrece una amplia variedad de artículos con precios accesibles, pensados principalmente para el consumidor final. Bulnez, en cambio, está más orientada al segmento mayorista, con presentaciones y formatos que se adaptan a las necesidades de quienes compran en volumen”.



Destacan que las sucursales Carrefour Maxi tienen descuento por compra en cantidad, llevando tres o más unidades de un producto, sin importar que sean compras para consumidor final o comerciantes.



De esta manera, la cadena continúa su plan de expansión y suma una nueva tienda en San Luis, donde ya está presente con el formato Market en la capital puntana y con el Hiper Carrefour de Villa Mercedes.