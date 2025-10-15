"Pepesales": el asteroide que lleva el nombre de un físico egresado de la UNSL

"Pepe" Sales (1957-2022) se graduó de licenciado y doctor en física en la UNSL. Luego siguió su carrera como docente e investigador en la UNSJ. Foto: UNSJ.

Cualquiera que levante la mirada a la inmensidad del cosmos, puede advertir que una parte de la historia de la universidad pública argentina le devuelve la mirada. El asteroide (13476) ya no es solo un número: ahora es "Pepesales", en honor al físico José Luis "Pepe" Sales (1957-2022), egresado de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL).



De acuerdo a lo que informó la casa de estudios puntana, la decisión fue efectuada por la Unión Astronómica Internacional (UAI). Este hito, inmortaliza el legado de un científico que forjó sus inicios en San Luis y ahora viaja, para siempre, entre las estrellas.



La noticia fue oficializada el 13 de octubre y publicada en el último boletín de la Working Group on Small Bodies Nomenclature (WGSBN) y aborda a un asteroide que fue descubierto en 1974, en la actual Estación Astronómica Carlos Ulrico Cesco, dependiente del Observatorio Félix Aguilar (OAFA).



José Luis "Pepe" Sales se recibió de licenciado y doctor en Física en la UNSL. Fue uno de los primeros integrantes del grupo de investigación del Dr. Giorgio Zgrablich. Con los años siguió su carrera como docente e investigador en la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ).

