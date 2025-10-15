La UCCuyo celebra las X Jornadas de Ciencias Económicas

La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Católica de Cuyo sede San Luis celebrará los días jueves 16 y viernes 17 de octubre, a partir de las 16:30, una nueva edición de las Jornadas de Ciencias Económicas, que este año cumplen su décimo aniversario. Bajo el lema “Competencias para un mundo en transformación”, el encuentro se propone fomentar la formación integral de estudiantes, docentes y profesionales, fortaleciendo las habilidades técnicas, digitales, sociales y éticas necesarias para enfrentar los desafíos del contexto económico actual.

Entre los disertantes destacados estará el economista y diputado nacional Martín Tetaz, quien abordará las transformaciones de la economía argentina y los desafíos del futuro del trabajo. También participarán referentes del ámbito empresarial, financiero y tecnológico como Iván Tabachnik, director de marketing en Hauler Hero y fundador de Rev Digital; Matías Hirschmann, especialista en finanzas conductuales; Guillermo Bosio, socio de PwC Argentina; Gustavo Neffa, analista económico y financiero; Laura Busnelli, directora de estrategia corporativa de Buply y CEO de Bluplasa; Anabela Zabala, especialista en innovación y cooperación internacional; y Daniel Rosales, docente e investigador de la UCCuyo y consultor financiero.

Las exposiciones girarán en torno a la acción transformadora de la administración en el desarrollo organizacional, el impacto de la inteligencia artificial en los negocios, la educación financiera y las finanzas sostenibles, la transformación digital y las nuevas competencias profesionales requeridas por un mundo global y tecnológicamente integrado.

Las jornadas se realizarán en la sede de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UCCuyo San Luis, ubicada en Felipe Velázquez 471, y están abiertas a toda la comunidad. La participación es arancelada, con valores diferenciados: Comunidad UCCuyo $12.000, estudiantes de otras universidades $15.000 y público general $20.000.

Con diez años de trayectoria ininterrumpida, este espacio académico se consolida como un punto de encuentro, reflexión e intercambio de saberes que busca acompañar los cambios del contexto económico, social y tecnológico, impulsando el crecimiento profesional y humano de toda la comunidad educativa.