El nuevo MAS propone salario de $2 millones y no pagar la deuda

En una entrevista con Sergio Bastías por Lafinur FM, Italo Gallardo, candidato a diputado nacional por el Movimiento al Socialismo (MAS), presentó su propuesta central: un salario mínimo de $2 millones para trabajadores y $1,5 millones para jubilados. La iniciativa busca responder a lo que calificó como "una pérdida del 60% al 70% del poder adquisitivo" de los salarios.

Gallardo denunció que la emergencia provincial declarada hasta 2027 "bloquea cualquier aumento salarial genuino" y señaló que los posibles incrementos serían "porcentajes mínimos que no alcanzan para recuperar lo perdido". Para financiar su propuesta, el candidato plantea "gravar las ganancias de las grandes empresas" y declarar el "no pago soberano de la deuda externa", destinando esos recursos a salarios, vivienda, salud y educación.

El candidato realizó fuertes críticas al gobierno nacional, señalando que su "discurso de odio" genera violencia social y alertó sobre la "pérdida de soberanía" frente a los condicionamientos de Estados Unidos. También se refirió al descontento juvenil, mencionando que muchos jóvenes que votaron a Milei ahora se sienten "traicionados" por las políticas de ajuste.

Gallardo hizo un llamado a la movilización popular y criticó a la dirigencia sindical por su falta de acción: "Una medida de fuerza general podría derrotar al gobierno en dos días, pero no la convocan". Acompañado por Yolanda Bregu (jubilada) y Leo Pinela (pensionado), el candidato promueve un "manifiesto anticapitalista" disponible mediante código QR, posicionándose como alternativa al modelo económico actual de cara a las elecciones del 26 de octubre.