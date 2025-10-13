  • Nuestras redes
13°SAN LUIS - Martes 14 de Octubre de 2025

Gran susto en Villa Mercedes

Rescataron con vida a un nene que cayó en una boca de la red cloacal

La criatura jugaba al fútbol con sus amigos y no advirtió el hueco en una de las calles del barrio Eva Perón 2. La tapa fue robada.

Por redacción
| Hace 4 horas

La emergencia se registró este lunes en el barrio Plan Eva Perón 2 de Villa Mercedes y, felizmente, pese a las escoriaciones que el nene sufrió, “el incidente no pasó a mayores”, informó el director de Defensa Civil Municipal (DC) Federico Barroso.

 

Bomberos, brigadistas de DC y personal del Sempro asistieron a la criatura que cuando jugaba al fútbol, cayó en esa trampa, ya que la tapa que tenía fue robada.

 

Una vez que el pequeño (de unos 7 años), fue rescatado de inmediato se avisó a Obras Sanitarias para que coloquen otra tapa.

 

“Cuando los vecinos detectan este tipo de anomalías, al igual que el robo de luminarias, le pedimos que avisen al 911 o al 147 para evitar este tipo de emergencias. El nene estaba jugando, no vio el hueco y cayó”, detalló Barroso.

 

Al trascender el hecho que por el accionar de brigadistas y bomberos no terminó en una tragedia, se armó un gran debate en las redes por los reiterados casos de la sustracción de este tipo de elementos fabricados con hierro fundido y la responsabilidad que también en este tipo de acciones vandálicas quiénes compran objetos robados.

 

Fuente: FM Latina y redes sociales 

 

 

