Murió un hombre que estaba demorado en una comisaría de Villa Mercedes

Un hombre 28 años falleció en la Comisaría 8ª, que tiene jurisdicción en la zona céntrica de Villa Mercedes, tras una descompensación producida por razones que se están investigando. La autopsia que terminó a las 4 de la mañana del viernes ofreció algunas pistas a los investigadores.

La víctima estaba en la dependencia en calidad de demorado, tras ser sorprendido en la calle mientras vendía elementos de dudosa procedencia junto a otro hombre. Ambos fueron trasladados a la comisaría, donde se produjo el deceso, aproximadamente a las 23 del viernes 5 de diciembre.

En el primer examen que hicieron sobre el sujeto, los profesionales no encontraron lesiones cortantes, punzantes ni signos de violencia, según consigna el informe policial que, sin embargo, resaltó que la muñeca izquierda del fallecido tenía alguna lesión leve, producto del uso de grilletes con que fue apresado.

Los hechos comenzaron a precipitarse en la última hora de la tarde del viernes, cuando el joven detenido comenzó a exaltarse sin razón aparente, por lo cual “el personal policial intentó calmarlo”, indica la información oficial que dice además que el próximo paso fue el desmayo del demorado. La ambulancia que llegó a la dependencia constató el fallecimiento.

La autopsia determinó que la causa de la muerte fue un “tromboembolismo pulmonar agudo” y los forenses encontraron en la examinación una fístula cardíaca utilizada “para la administración de medicación asociada a una enfermedad previa compatible con leucemia”.